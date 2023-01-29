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2023.01.29 11:00

Украины мало: Путин решил расширить территорию РФ в новом направлении

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UNIAN 2023.01.29 11:00
Владимир Путин
Владимир Путин / Shutterstock

Российское руководство серьезно планирует присоединить еще и другие территории.

В пятницу, 27 января, Владимир Путин созвал на заседание Совет безопасности РФ, чтобы обсудить очередное расширение российских территорий. В этот раз за счет шельфа в Северном Ледовитом океане.

Как сообщает пресс-служба Кремля, в заседании приняли участие среди прочих министр обороны Сергей Шойгу и глава внешней разведки Сергей Нарышкин.

"У нас, коллеги, есть много важных вопросов для обсуждения, как внутренней повестки дня, так и вопроса границ континентального шельфа России в Северном Ледовитом океане", - сказал Путин, открывая заседание.

На этом стенограмма заканчивается, что указывает на закрытый характер заседания.

По данным агентства Reuters, речь идет о попытках Москвы аннексировать часть континентального шельфа в Северном Ледовитом океане, где есть богатые залежи нефти и газа.

В 2021 году Россия пыталась добиться от ООН разрешения на присвоение этих морских территорий, но Канада, Норвегия и Дания этому помешали, заявив схожие претензии. На этом фоне Россия начала чаще проводить военные учения в регионе и расширять там военную инфраструктуру.

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