Reuters: Страны Балтии в прошлом году закупили в два раза больше российского сжиженного нефтяного газа

В 2022 году российские экспортеры более чем вдвое увеличили продажи сжиженного нефтяного газа (СНГ) в страны Балтии, часть этого газа затем была продана Украине, сообщает Reuters со ссылкой на данные источников в торговой и грузовой сфере.

По расчетам Reuters, продажи СНГ в Латвию выросли на 77% (до 232 тысяч тонн), в Эстонию - на 42% (до 27 тысяч тонн), в Литву - в 8,5 раз (до 72 тысяч тонн).

По словам источников агентства, в последние месяцы избыточные объемы сжиженного нефтяного газа из России страны Балтии продали Украине: только в декабре Латвия и Литва поставили Украине около 15 тысяч тонн СНГ.

«Украинские компании покупают пропан-бутан (СНГ) в Литве и Латвии, который с большой долей вероятности имеет российское происхождение. Однако разница в цене в $150-$200 за тонну по сравнению с Польшей и Румынией позволяет закрывать глаза в страну происхождения», - сказал трейдер, работающий в странах Балтии. Он добавил, что официального запрета на ввоз российского СНГ в Украину нет.

Сжиженный нефтяной газ в основном используется в качестве топлива для автомобилей, для отопления и для производства продуктов нефтехимии. Его экспорт из России не подлежит санкциям.

Министерство энергетики Украины не дало комментариев агентству Reuters. Министерства энергетики Латвии и Эстонии не ответили на запросы о комментарии данных. Литовское министерство отказалось от комментариев.

Новая газета - Балтия