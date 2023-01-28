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2023.01.28 09:10

Вильнюсский Офис Тихановской Беларусь признала «экстремистским формированием»

Видео
ГА
"Голос Америки" 2023.01.28 09:10
Габриэлюс Ландсбергис и Светлана Тихановская
Габриэлюс Ландсбергис и Светлана Тихановская / E. Blaževič/LRT nuotr.

В Беларуси признали «экстремистскими формированиями» Офис Светланы Тихановской и Координационный совет белорусской оппозиции.

МВД Беларуси расширило список экстремистских формирований. Как сообщает правозащитный центр «Весна», в их число внесены группы граждан, объединенные под названиями «Координационный совет», «Команда Светланы Тихановской», «Офис Светланы Тихановской», «Представители» и «Аналитики» Светланы Тихановской.

По данным провластных телеграм-каналов, это решение принято за «публичные призывы к санкциям, организацию деятельности по подготовке посягательств на суверенитет и общественную безопасность Республики Беларусь». Деятельность этих объединений будет запрещена. Участникам экстремистского формирования по белорусскому законодательству может грозить тюремное заключение сроком до 7 лет.

Пресс-секретарь Светланы Тихановской Анна Красулина не видит в этом решении ничего нового.

«У нас в офисе популярны шутки, когда люди приветствуют друг друга словами типа: «Привет, экстремист! А ты уже получил статус террориста? А сколько у тебя экстремистских званий?» Режим пытается назвать таким словом самых активных, самых ярких представителей оппозиции, тех, кто борется с этим режимом».

По словам Красулиной, это делается для того, чтобы люди боялись обращаться в Офис Светланы Тихановской. Однако, считает она, люди, которые остались в Беларуси, и так прекрасно понимают, что в сети нужно соблюдать определенную степень безопасности, пользоваться VPN и чат-ботами.

«Когда из 6 миллионов 700 тысяч избирателей примерно 5 миллионов проголосовали за Тихановскую и около 2 миллионов участвовали в активных протестах, ожидать, что эти люди снова полюбят Лукашенко за то, что он их преследует и репрессирует, невозможно», - уверена пресс-секретарь Тихановской.

Говоря о ликвидации в России Московской Хельсинкской группы и репрессиях в отношении Сахаровского центра, Анна Красулина отметила: «Россия повторяет шаги, которые обкатывались у Лукашенко. Но война в Украине все расставит по своим местам, она ослабит обоих диктаторов, которые своими действиями ускоряют приближение этого момента».

"Голос Америки"

# Литва# Беларусь# Война в Украине
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