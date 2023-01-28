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2023.01.28 09:25

НАТО призвало членов альянса готовиться к «долгому пути» в Украине

ГА
"Голос Америки" 2023.01.28 09:25
Флаг НАТО
Флаг НАТО / BNS nuotr.

Замгенсека НАТО заявил, что альянс не видит признаков изменений целей Путина.

Россия готовится к затяжной войне, поэтому и НАТО должно быть готово «к долгому пути» и поддержке Украины столько, сколько потребуется, заявил заместитель генерального секретаря альянса начальникам штабов европейских стран.

Выступая в Брюсселе, Мирча Джоанэ заявил, что страны НАТО должны увеличить расходы на оборону, укреплять свой военно-промышленный комплекс и использовать новые технологии для подготовки к будущим войнам.

В то время как война России против Украины приближается к годовой отметке, ожидается, что начальники штабов стран НАТО обсудят расширение поставок оружия, обучение и поддержку Украины в ближайшие месяцы, а также дальнейшее укрепление собственной обороны.

«Мы не видим признаков того, что цели [президента России Владимира] Путина изменились», – заявил Джоанэ, отметив, что Россия мобилизовала более 200 тысяч военнослужащих. – Поэтому мы должны быть готовы к долгому пути. 2023 год будет трудным, и нам нужно поддерживать Украину столько, сколько потребуется».

"Голос Америки"

# В мире# Война в Украине
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