НАТО призвало членов альянса готовиться к «долгому пути» в Украине

Замгенсека НАТО заявил, что альянс не видит признаков изменений целей Путина.

Россия готовится к затяжной войне, поэтому и НАТО должно быть готово «к долгому пути» и поддержке Украины столько, сколько потребуется, заявил заместитель генерального секретаря альянса начальникам штабов европейских стран.

Выступая в Брюсселе, Мирча Джоанэ заявил, что страны НАТО должны увеличить расходы на оборону, укреплять свой военно-промышленный комплекс и использовать новые технологии для подготовки к будущим войнам.

В то время как война России против Украины приближается к годовой отметке, ожидается, что начальники штабов стран НАТО обсудят расширение поставок оружия, обучение и поддержку Украины в ближайшие месяцы, а также дальнейшее укрепление собственной обороны.

«Мы не видим признаков того, что цели [президента России Владимира] Путина изменились», – заявил Джоанэ, отметив, что Россия мобилизовала более 200 тысяч военнослужащих. – Поэтому мы должны быть готовы к долгому пути. 2023 год будет трудным, и нам нужно поддерживать Украину столько, сколько потребуется».

"Голос Америки"