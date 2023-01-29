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2023.01.29 13:00

В России оштрафовали врача за разговор с коллегами о войне

РC
Радио «Cвобода» 2023.01.29 13:00
Больница в России (иллюстративное фото)
Больница в России (иллюстративное фото) / Shutterstock

Суд в Саратове оштрафовал врача Селимат Асланову за беседу в ординаторской о войне. Асланова считает, что её оговорила коллега из-за национальной неприязни.

Согласно решению суда, в сентябре 2022 года Асланова, находясь среди коллег, произнесла фразу "Я против войны на Украине", чем дискредитировала российскую армию.

Асланова вину не признала, заявив, что приписываемые ей слова она не произносила. Врач пояснила, что обсуждала с ординатором "войну в общем смысле этого слова – что это плохо, поскольку погибают люди". Также Асланова сказала, что её оклеветала коллега, с которой у неё не сложились отношения "на почве национальной неприязни", которую та якобы проявляла.

Все свидетели подтвердили, что Асланова спорила с коллегой о войне, некоторые упомянули, что она высказывалась и против мобилизации. Лишь одна свидетельница "услышала" от Аслановой, что "Россия напала на Украину, солдаты российской армии творят бесчинства, насилуют украинок". Другая свидетельница, в чьём протоколе опроса указано, что она тоже слышала эти слова, заявила, что таких пояснений "не давала, протокол заполнил сам участковый, а она, не читая, расписалась в нём".

Суд решил, что показаний одной свидетельницы достаточно, признал Асланову виновной в дискредитации российской армии и, учитывая её малолетнего ребёнка, назначил штраф в 30 тысяч рублей.

Административная статья о дискредитации российской армии появилась вскоре после её вторжения в Украину. Дискредитацией в России считается, например, употребление слова "война", а не "специальная военная операция" по отношению к войне в Украине.

Статья предусматривает штраф до 50 тысяч рублей, за повторное её нарушение грозит уголовное дело с наказанием до пяти лет колонии. По данным "Медиазоны", к середине декабря по статье о дискредитации было заведено более 5,5 тысячи дел.

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