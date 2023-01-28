Указы о помиловании воевавших в Украине заключенных засекречены

Указы президента России о помиловании заключенных, завербованных для участия в войне в Украине, засекречены. Об этом сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос Би-би-си о том, на каких основаниях заключенные отправляются в зону боевых действий.

"Я не могу ничего говорить об указах. Вы знаете, что существуют указы открытые, существуют указы с грифом секретности, поэтому об указах я ничего не могу говорить, – заявил Песков. – Но я действительно могу подтвердить, что вся процедура помилования осуществляется в строгом соответствии с российским законодательством".

С весны 2022 года в СМИ стала появляться информация о том, что "ЧВК Вагнера" вербует заключенных в российских колониях для участия в войне с Украиной в обмен на помилование. Как это оформляется юридически, до сих пор не сообщалось.

Ранее член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева рассказывала, что формально заключенных освобождают ещё до того, как их вывозят из колоний для участия в боевых действиях. Она также говорила, что процедура помилования является государственной тайной.

В то же время основатель и спонсор "ЧВК Вагнера", близкий к Владимиру Путину бизнесмен Евгений Пригожин ранее говорил, что осуждённые были помилованы уже на фронте.

Глава правозащитного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова выразила сомнение в том, что справки об освобождении и помиловании, которые якобы получают заключённые, могут быть действительны. Она подчеркнула, что помилование – длительный процесс, который начинается с регионального уровня и заканчивается указом президента, но, по её сведениям, региональные общественные палаты никаких прошений о помиловании не рассматривали.

В начале января Пригожин сообщил, что первая группа российских заключённых – около 20 человек, завербованных "ЧВК Вагнера" для участия в войне в Украине, завершила полугодовой контракт. По его словам, с них сняли все судимости.

"ЧВК Вагнера" – российское неофициальное военное подразделение, принимающее участие в наземных операциях в Сирии, Африке и в войне с Украиной. Бойцов компании подозревают в совершении многочисленных военных преступлений, в том числе во внесудебных казнях. Создатель и спонсор ЧВК Евгений Пригожин не отрицает их, хотя прямыми словами и не признаёт.

26 января США объявили "ЧВК Вагнера" транснациональной преступной организацией и ввели санкции в отношении шести физических лиц и 12 компаний, которых Вашингтон считает связанными с "ЧВК Вагнера" и Евгением Пригожиным.

Радио Свобода