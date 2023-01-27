В Литве неизвестные угрожали взорвать прокуратуру, учебные заведения, аэропорты

Утром в пятницу семь столичных учреждений получили сообщения о заложенной взрывчатке, такие письма приходят в госучреждения четвертый раз на этой неделе.

Как сообщила BNS представитель Главного комиссариата полиции Вильнюсского уезда Юлия Самороковская, в пятницу их получили несколько учебных заведений столицы, Вильнюсский аэропорт и Генеральная прокуратура.

"Электронные письма получили Генеральная прокуратура, Вильнюсский аэропорт, школа в Юстинишкес, детский сад-школа в Каролинишкес, Шешкинская средняя школа, Науйининкайское учебное заведение, последнее письмо в 9:57 пришло в Пашилайчскую школу", - сообщила она.

По ее словам, сотрудники проверили все сообщения и не обнаружили в указанных местах подозрительных предметов или лиц.

"В настоящее время ведется досудебное расследование, оно связано с другим расследованием, которое было начато в начале недели в связи с поступившими письмами схожего характера", — сообщила Ю. Самороковская.

О заложенных взрывчатых веществах также сообщалось в понедельник, вторник и четверг. После получения информации по электронной почте в понедельник о возможном взрывном устройстве в неустановленном литовском аэропорту, были эвакуированы пассажиры всех аэропортов. Информация о заложенной взрывчатке не подтвердилась.

Авторы подобных ложных сообщений подлежат привлечению к общественным работам, штрафу, ограничению свободы, аресту или лишению свободы на срок до одного года.