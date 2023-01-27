Судьба Украинского культурного центра в Каунасе под вопросом: нет финансов на отопление

CulturEUkraine — это культурный центр, который был открыт украинцами совместно с жителями Литвы в Каунасе. Это не просто место украинской культуры, это открытый коворкинг и креативное пространство, открытое для украинских художников. Сейчас центр переживает непростые времена, ведь помещение центра зимой будет закрыто из-за проблем с отоплением, а другого помещения пока не предоставили.

Каунас-2022 и их вклад в развитие центра

Центр CulturEUkraine был создан после начала полномасштабного вторжения в Украину, ведь очень много художников, которые не могли больше оставаться дома, искали безопасное место, чтобы продолжать творить. По словам менеджера центра Ксении Неживой, так как Каунас стал культурной столицей 2022 года, совместно с организацией Kaunas 2022 возникла идея создать такой центр.

«Это была критическая реакция на все события в Украине. Кaunas 2022 помогли нам создать этот проект CulturEUkraine, и в начале идея была в том, чтобы предоставить место для работы, то есть пространство, куда художники из Украины могут приехать и работать над своими картинами, продолжить свои проекты, петь, танцевать и заниматься творчеством. Но сейчас в центре работают не только художники, но и другие специалисты, например, у нас есть ИТ-специалист, психолог и даже массажист», - рассказывает о создании центра Ксения Нежива.

Ксения Нежива / Личный архив

Сама Ксения отмечает, что, как и все украинцы, бежала от войны, и когда приехала в Литву, была поражена не только поддержкой украинцев, но и большой заинтересованностью и открытостью литовцев к украинской культуре. По ее словам, организаторы проекта сами не ожидали такого интереса со стороны художников и простых жителей к культурному центру. Ведь все выставки, проходящие в центре, собирали очень много посетителей, а пространство, которое предоставляет центр, является не только любимым местом для творчества, но и местом общения, новых знакомств и обмена опытом. Но несмотря на это, каждому в центре адаптироваться к новой реальности все равно очень трудно

«Конечно, Каунас прекрасный город и сама Литва очень красивая страна, и литовцы очень хорошие люди. Но адаптироваться невозможно, потому что каждый день условия меняются. Мы никогда не знаем, что будет завтра в Литве или в Украине. Мы сейчас просто живем и радуемся каждому дню», - с болью говорит К. Нежива.

Целью культурного центра является не только предоставление пространства художникам из Украины, где они могут продолжать творить, но и популяризация украинской культуры в Литве. Основатели проекта стремятся показать, насколько богата и многогранна украинская культура. Так, например, художница Ольга Саенко живет в Каунасе уже несколько лет и все это время не решалась показывать свои работы в Литве, но благодаря центру наконец открыла свою первую выставку. Ведь именно во время войны начала рисовать особенные картины - украинские куклы-мотанки.

«Во время войны я начала рисовать мотанки. Может, потому что я хотела, чтобы они начали оберегать всех вокруг. Ведь мотанка — это украинский оберег с давних веков. И мне хотелось, чтобы эти мотанки оберегали нашу страну, наших людей. Мне также хотелось показать нашу культуру литовцам, показать, какие у нас есть интересные обряды и обычаи», - делится своим художественным виденьем Ольга.

Выставку картин кукол-мотанок жители Литвы могли увидеть в культурном центре в Каунасе. Более того, каждый желающий мог приобрести картину, а все средства направлялись волонтерским организациям в Украине. По словам Ольги, хотя новость о войне ее настигла не в Украине, женщина все равно очень тяжело переживала все события. Проверяя ежеминутно новости в телефоне, Ольга довела себя до нервного истощения и на несколько месяцев вообще забыла об искусстве.

Ольга Саенко / Личный архив

«Когда началась война, я несколько месяцев вообще не могла рисовать, потому что была вся на нервах. Постоянно в телефоне и не могла сосредоточиться ни на чем, только звонила и писала родным, спрашивала, все ли живы», - рассказывает художница и добавляет, что именно в тот момент решила рисовать куклы-мотанки так как хотела, чтобы они оберегали Украину.

«И мне хотелось какой-то такой посыл сделать в своих картинах, чтобы показать, что даже когда идет война и погибают люди, есть что-то в мире гораздо сильнее. Я не могла рисовать войну, и мне хотелось как-то свою энергию донести, чтобы она вырвалась в этот мир. И вот таким образом появились мотанки», - объясняет Ольга.

Музей украинского быта

Ольга также предложила Культурному центру в Каунасе создать настоящий музей украинского быта. Эта идея была осуществлена. Сейчас это уникальный, хотя и небольшой музей, в котором собраны различные экспонаты, некоторым более 100 лет. Музей расположился в одной из комнат центра и создан исключительно силами украинцев. По словам Ольги, идея была в том, чтобы не только показать всем украинский быт, но и создать небольшой островок украинской культуры в Каунасе.

«Мы написали объявление в Facebook, спросили, кто может из украинцев предоставить нам какие-то экспонаты. И со всех уголков Украины начали люди присылать разные вещи: кто-то - вышиванки, библиотеки нам прислали книги, кто-то старые открыточки прислал. То есть это экспонаты, которые были у людей дома, но передавались с поколения в поколения, поэтому некоторым из экспонатов 100 лет», - рассказывает о создании музея Ольга и добавляет, что больше всего они хотели, чтобы каждый украинец в Каунасе чувствовал свою связь с родиной.

Музей Украинского быта / Личный архив

«Мы хотели, чтобы частичка Украины была именно в Каунасе, и чтобы люди могли прийти и почувствовать эту украинскую энергетику. Почувствовать себя поближе к своей Родине», - говорит художница.

Другой художник, который постоянно приходит творить свои картины в этот центр, - Анар Алиев. Сейчас он также радуется, что имеет возможность продолжать творить в Литве. Анар родом из Баку, но уже сорок лет живет в Украине, в Харькове, и считает этот город своей родиной. Именно там художник и встретил войну, а когда россияне начали жестоко обстреливать город решил эвакуироваться в Литву. Все картины Анара остались в Харькове и, по словам художника, пока не пострадали, а под впечатлением от пережитого он несколько месяцев не мог брать в руки карандаш. Но сейчас Анар работает над огромной двухметровой картиной - символом сегодняшней войны.

«Картина посвящена нашей Украине. Эта девушка — это образ Украины, которая защищает не только Украину, она растянула флаг и защищает Европу», - показывает свою картину Анар и добавляет, что сама картина полностью пронизана символизмом.

«А это российская буква "z", что на всей военной технике сейчас, она скручена в бараний рог. То есть, вы понимаете, в чем символ. Здесь все на символах», - говорит Анар.

Анар Алиев / Личный архив

Пространство для каждого

Кроме того, что культурный центр — это пространство для творчества и в основном его используют деятели культуры, коворкинг также используется украинцами совсем не творческих профессий. Так, например, украинка Наталья - ИТ-специалист. Женщина сочетает в себе две стихии. В рабочее время она решает сложные программные задачи, ведь удаленно работает на одну из ИТ-компаний в Украине, а после работы участвует в жизни культурного центра. Как говорит сама Наталья, для нее это не только возможность иметь место для работы, но и чувствовать себя как дома, окруженной культурой и прекрасными, талантливыми людьми.

«По мере своих возможностей я стараюсь помочь тем мероприятиям, которые здесь проходят, помочь, когда к нам приходят посетители. Но главное, что я здесь работаю, как в коворкинге, потому что мне нужен интернет и уютное рабочее место, где я могу делать свою работу. Мы занимаемся продуктом для украинского рынка. Наша компания пережила начало войны, никого не уволили и сейчас мы продолжаем трудиться», - рассказывает Наталья.

Кроме пространства для творчества и коворкинга, украинский культурный центр в Каунасе предоставляет также помощь украинским художникам, желающим получить Европейские гранты. Каждый желающий может обратиться в культурный центр, и они предоставят всю необходимую помощь и информацию в заполнении заявок и получении грантов и стипендий.

«Мы имеем свою страницу CultureEUkraine в Facebook, имеем специальные формы, где художники могут заполнять информацию о себе и сообщать, что им нужна помощь или место. У нас нет никакой своей грантовой программы, но мы помогаем художникам получать стипендию, написать проекты в Министерство культуры Литвы», - объясняет менеджер центра К. Нежива.

Украинский культурный центр в Каунасе CulturEUkraine / Личный архив

Центр закрыт на три месяца

К сожалению, в зимний период культурный центр в Каунасе работать не будет. Ведь центр находится в старинном здании, которое дорого отапливать. По словам К. Неживой, они искали другие варианты и спонсоров, которые могли бы предоставить помещение, но безрезультатно. Именно поэтому физически центр будет закрыт на 3 месяца, но он будет продолжать работать онлайн, а также вернется к работе весной с новыми планами и проектами.

«Мы сейчас находимся в историческом здании. Это сооружение – бывшее центральное отделение почты, и это здание отрезано от отопления уже достаточно давно, и сделать заново это отопление практически невозможно. Зимой здесь очень холодно, поэтому мы не будем здесь оставаться. Куда и когда мы переедем, к сожалению, пока неизвестно. Конечно, мы ищем и продолжаем искать возможности и поддержку для инициативы CulturEUkaine, но сейчас результатов нет», - делится К. Нежива.

А вот относительно судьбы Музея украинского быта, художница Ольга уверяет, что он будет продолжать функционировать, но уже в другом здании.

«Наш музей переезжает в старый город Каунаса в музей, который берет нас под свою опеку под свое крыло. Все экспонаты будут перевезены туда. И год они будут там храниться и находиться в экспозиции», - объясняет Ольга.

По словам менеджера центра К. Неживой, у них есть грандиозные планы на будущее, ведь культурный центр в Каунасе — это уникальное пространство украинского творчества и культуры, где художники могут продолжать самореализовываться в новой стране, организовывать свои выставки и проводить различные мастер-классы для взрослых и детей.

Украинский культурный центр в Каунасе CulturEUkraine / Личный архив

К сожалению, вопрос помещения для центра все еще остается открытым, ведь бывшее отделение почты в Каунасе было предоставлено временно. Но организаторы надеются, что с поддержкой министерства и неравнодушных жителей Литвы, центр не останется в забвении и будет продолжать свою работу. А всех желающих узнать больше о поддержке украинских художников в Литве, приглашают связываться с центром через страницы в соц. сетях.

«Мы надеемся на то, что мы перезимуем, а весной, у нас будет новое здание, новое помещение, где мы будет продолжать реализовывать свои идеи. Мы надеемся, что это будет возможным с помощью Министерства культуры Литвы и меценатов», - заключает Ксения.

Минкульт: надеемся на весну

Как объяснили ЛРТ в Министерстве культуры, они знают об этом центре и заинтересованы в его работе, но сам проект был частью большего проекта Kaunas2022, который завершился. Поэтому вопрос дальнейшей работы центра и помещения зависит от финансирования, дополнительных грантов и меценатов.

Украинский культурный центр в Каунасе CulturEUkraine / Личный архив

«Проект CultureEUkraine был создан на основе более глобального проекта Kaunas 2022, который подошел к своему завершению, поэтому центр CultureEUkraine официально также прекратил свою деятельность. Из помещения центр никто не выгонял, но, действительно, без отопления там работать невозможно. Что касается дальнейшей судьбы центра - все зависит от финансирования и других факторов. Мы заинтересованы в популяризации украинской культуры, поэтому надеемся, что до весны удастся решить все спорные вопросы и весной центр снова начнет функционировать полноценно», - ответили в министерстве.

Помещение почты, где был расположен центр, будет отдан под другие проекты, а для инициативы CultureEUkraine будут искать другие варианты помещений.

«Отделение главной почты в Каунасе будет передано в управление Центра культурной инфраструктуры и там планируется создать архитектурный центр. Здание будет отдано на реконструкцию. Поэтому для проект CultureEUkraine ищется другое здание», - пояснили в министерстве культуры.