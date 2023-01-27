Литовец приговорен к 13 годам лишения свободы за перевозку крупной партии наркотиков

Гражданин Литвы Эгидиюс Миткус, организовавший незаконную перевозку более 300 кг кокаина на яхте и координировавший транспортировку почти 760 кг смолы конопли из Испании в Россию, приговорен к 13-летнему тюремному заключению.

Такое решение на этой неделе принял Паневежский окружной суд, сообщила в пятницу прокуратура.

Суд признал 54-летнего мужчину, долгое время скрывавшегося от правоохранительных органов, виновным в том, что, действуя в составе организованной группы, он незаконно хранил наркотические вещества в очень крупном размере с целью распространения их, использовал подложные документы и незаконно хранил психотропные вещества без цели их распространения.

Судом было установлено, что в 2010 году Э. Миткус и двое других членов организованной группировки договорились о незаконном ввозе на своем паруснике из Южной Америки в Испанию наркотические вещества (кокаин) в очень крупном размере с целью его сбыта или распространения иным образом.

В июне того же года двое членов банды прибыли на яхте с острова Сент-Люсия в Карибском море в условленное место в открытых водах, куда литовец, приехавший на моторной лодке, привез и погрузил на яхту 385 кг порошка, в котором содержалось не менее 306 кг кокаина.

Наркотики были спрятаны на яхе в баке для пресной воды. Сообщники Э. Миткуса, плававшие на этом судне и незаконно перевозившие кокаин, были арестованы в нейтральных водах сотрудниками береговой охраны французской таможни.

Эти лица были осуждены за это преступление в 2012 году во Франции. Литовец тогда скрывался от правоохранительных органов.

Согласно данным уголовного дела, Э. Миткус организовывал и координировал действия членов организованной группировки, выделял деньги на незаконное приобретение и перевозку смолы конопли, заботился о проживании членов группы в Испании.

В 2015 году за это преступление в Испании были осуждены шесть участников организованной группировки.

Э. Миткус, долгое время скрывавшийся от правоохранительных органов, был задержан в январе 2021 года в одном из санаториев Литвы. В его доме в Паневежисе сотрудники полиции обнаружили поддельное удостоверение личности гражданина Венесуэлы и другие документы.

По мнению суда, назначение наказания в виде 13 лет лишения свободы не противоречит принципу справедливости.

Данное решение суда первой инстанции может быть обжаловано.