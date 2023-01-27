В Симферополе арестовали крымских татар

В аннексированном Крыму арестовали 26 крымских татар, которые пришли к зданию суда, где избирали меру пресечения шести крымчанам по делу "Хизб ут-Тахрир", передает правозащитное объединение "Крымская солидарность".

Решения об административных арестах на срок от десяти до 16 суток задержанным, как уточнили правозащитники, выносили в трех районных судах Симферополя: Центральном, Киевском и Железнодорожном. Всем задержанным суды вменяли одну и ту же статью – "об организации массового одновременного пребывания граждан, повлекшем нарушение общественного порядка" (статья 20.2.2 КоАП РФ).

После оглашения судебных постановлений всех арестованных увезли в ИВС Симферополя.

Силовики задержали крымских татар в среду, 25 января, у здания Киевского районного суда Симферополя, куда они пришли, чтобы поддержать шестерых крымчан, задержанных днем ранее по делу "Хизб ут-Тахрир". Первоначально были задержаны 33 человека, но после разбирательств семерых из них силовики отпустили, в том числе несовершеннолетнего Амара Абдулгазиева, сына политзаключенного Тофика Абдулгазиева.

24 января в Джанкойском районе Крыма силовики пришли с обысками в квартиры, где проживают крымские татары и их родственники. По данным правозащитников, обыски прошли у Экрема Кроша, Айдера Асанова, Рефата Сейдаметова, Османа Абдуразакова, Лемана Зекирьяева и Халила Мамбетова. Всех их задержали и доставили в управление ФСБ по Крыму. Позже суд отправил мужчин в СИЗО до 24 марта.

Организация "Хизб ут-Тахрир" решением Верховного суда России с 2003 года признана террористической, ее деятельность запрещена в РФ. По делу "Хизб ут-Тахрир", не запрещенной в Украине и в большей части европейских стран, в аннексированном Россией Крыму с 2014 года арестовано более 70 человек. Правозащитный центр "Мемориал" считает их преследование политически мотивированным: в 2014 году крымские татары выступали против присоединения к России.

"Настоящее время"

