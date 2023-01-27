Новости

4 мин. назад

В Симферополе арестовали крымских татар

Вильнюс

Новости

9 мин. назад

Погода: небольшой снег и похолодание

Актеры фильма Гарри Поттер

Новости

21 мин. назад

Из российских онлайн-кинотеатров удалят фильмы о Гарри Поттере

Украинская больница

Новости

1 ч. назад

Реальность украинских больниц: когда отключается электричество, люди умирают из-за нехватки кислорода

Память о жертвах Холокоста в Литве

Новости

1 ч. назад

Историк Аркадий Зельцер: "Замалчивание Холокоста - это советское наследие"

Санкции в отношении России

Новости

1 ч. назад

Япония расширила санкции против России

Танки Abrams

Новости

15 ч. назад

«Леопарды», Abrams и перспективы российско-украинского противостояния

Андрей Сахаров

Новости

16 ч. назад

Власти Москвы забирают у Сахаровского центра все помещения

Тролейбус

Новости

16 ч. назад

ЕБРР выделит на новые троллейбусы для Вильнюса почти 49 млн евро

Кинозал

Новости

17 ч. назад

На Европейской киноярмарке страны Балтии будут в статусе почетных гостей

"Медуза"

Новости

17 ч. назад

Генпрокуратура России объявила "Медузу" "нежелательной организацией"

Война России против Украины

Новости

18 ч. назад

Украинский военный: «Лучшим решением для всего мира было бы прекращение существования Российской Федерации как государства»

Семья (ассоциативное фото)

Новости

19 ч. назад

В Литве предлагают помочь молодым семьям: первое жилье с государственной помощью можно будет приобрести не только в регионах

Литовско-беларусская граница

Новости

19 ч. назад

Ночью на границе с Беларусью пытались сбить видеокамеру наблюдения

Иван Ургант

Новости

19 ч. назад

В Москве отменили концерт Ивана Урганта

LRT.lt портал

Новости

20 ч. назад

Отныне новостной портал LRT.lt - на пяти языках

Новости

2023.01.27 09:43

Из российских онлайн-кинотеатров удалят фильмы о Гарри Поттере

РC
Радио «Cвобода» 2023.01.27 09:43
Актеры фильма Гарри Поттер
Актеры фильма Гарри Поттер / фото REUTERS

С 31 января из российских онлайн-кинотеатров удалят фильмы о волшебнике Гарри Поттере. Фильмы пропадут из библиотек "Амедиатеки" и "Кинопоиска". Об этом сообщает ТАСС.

Представители "Амедиатеки" пояснили, что это связано с истечением срока лицензионных прав на демонстрацию фильмов франшизы от киностудии Warner Bros. В онлайн-кинотеатре "Кинопоиска" в разделе о фильмах связанных со вселенной Гарри Поттера появились сноски, что ленты будут доступны до 31 января. "Амедиатека" предоставляла доступ к этим картинам "Кинопоиску", а также онлайн-кинотеатрам ivi, Okko, KION и Wink.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину кинокомпании Warner Bros., Universal, Paramount, Disney и Sony - приостановили прокат и лицензирование своей продукции в России, некоторые из них потом окончательно ушли с российского рынка. Warner Bros. также запретила трансляцию своих фильмов российским телеканалам, входящим в "Национальную медиагруппу". Это СТС, РЕН-ТВ, "Пятый канал" и "Домашний", а также видеосервис more.tv.

В апреле 2022 года по требованию правообладателя электронные версии книг о Гарри Поттере были убраны из российских электронных библиотек "ЛитРес" и MyBook.

Радио «Cвобода»

# Культура
6 мин. назад

В Симферополе арестовали крымских татар

Вильнюс
11 мин. назад

Погода: небольшой снег и похолодание

Украинская больница
1 ч. назад

Реальность украинских больниц: когда отключается электричество, люди умирают из-за нехватки кислорода

Память о жертвах Холокоста в Литве
Интервью ЛРТ
1 ч. назад
Интервью ЛРТ

Историк Аркадий Зельцер: "Замалчивание Холокоста - это советское наследие"

Санкции в отношении России
1 ч. назад

Япония расширила санкции против России

Танки Abrams
15 ч. назад

«Леопарды», Abrams и перспективы российско-украинского противостояния

Андрей Сахаров
16 ч. назад

Власти Москвы забирают у Сахаровского центра все помещения

Тролейбус
17 ч. назад

ЕБРР выделит на новые троллейбусы для Вильнюса почти 49 млн евро

Кинозал
17 ч. назад

На Европейской киноярмарке страны Балтии будут в статусе почетных гостей

"Медуза"
17 ч. назад

Генпрокуратура России объявила "Медузу" "нежелательной организацией"

Владимир Тарасов
Интервью LRT.lt 10
2023.01.26 11:05
Интервью LRT.lt

«Новые и старые: русские». Музыкант Владимир Тарасов: «Пророссийских режиссеров надо гнать, но Пушкин-то здесь причем?»

10
Тролейбус
2023.01.26 17:05

ЕБРР выделит на новые троллейбусы для Вильнюса почти 49 млн евро

Иван Ургант
2023.01.26 14:06

В Москве отменили концерт Ивана Урганта

LRT.lt портал
2023.01.26 13:40

Отныне новостной портал LRT.lt - на пяти языках

Война России против Украины
Интервью ЛРТ 5
2023.01.26 15:51
Интервью ЛРТ

Украинский военный: «Лучшим решением для всего мира было бы прекращение существования Российской Федерации как государства»

5
Одесса
2023.01.26 11:57

Ракетная атака на территорию Украины. Взрывы в Киеве и Одессе

Полиция
2023.01.26 10:13

В Каунасе и в Вильнюсе вновь сообщают о заложенных взрывных устройствах в судах, аэропортах и школах

Рафал Тшасковский
Интервью LRT.lt 5
2023.01.26 11:22
Интервью LRT.lt

Мэр Варшавы Тшасковский: Трудно представить будущее моей страны, если мы останемся такими разделенными

5
Ограбление (ассоциатиное фото)
2023.01.26 10:45

Каунасская прокуратура расследует вооруженное ограбление украинца с пропажей 12 млн гривен

Семья (ассоциативное фото)
2023.01.26 15:02

В Литве предлагают помочь молодым семьям: первое жилье с государственной помощью можно будет приобрести не только в регионах