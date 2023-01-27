Погода: небольшой снег и похолодание

В пятницу в Литве ожидается снег, температура будет оставаться плюсовой, но ночью местами похолодает.

В пятницу пройдет небольшой снег, преимущественно в юго-восточной части страны. Ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Температура составит 1–2 градуса выше нуля.

В субботу вечером в некоторых районах страны ожидается снег. Ночью и утром прогнозируется туман. Ветер будет умеренным, его скорость составит 5–10 м/с. Столбики термометров ночью опустятся до 5-7 градусов ниже нуля, местами - до 8-10 градусов ниже нуля. Днем температура будет колебаться от 4 градусов ниже нуля до 1 градуса тепла.