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2023.01.27 09:55

Погода: небольшой снег и похолодание

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Радио ЛРТ, LRT.lt 2023.01.27 09:55
Вильнюс
Вильнюс / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

В пятницу в Литве ожидается снег, температура будет оставаться плюсовой, но ночью местами похолодает.  

В пятницу пройдет небольшой снег, преимущественно в юго-восточной части страны. Ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Температура составит 1–2 градуса выше нуля.

В субботу вечером в некоторых районах страны ожидается снег. Ночью и утром прогнозируется туман. Ветер будет умеренным, его скорость составит 5–10 м/с. Столбики термометров ночью опустятся до 5-7 градусов ниже нуля, местами - до 8-10 градусов ниже нуля. Днем температура будет колебаться от 4 градусов ниже нуля до 1 градуса тепла.

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