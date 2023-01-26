«Леопарды», Abrams и перспективы российско-украинского противостояния

Украина прошедшей ночью вновь подверглась массированным ракетным ударам российских войск, а также атакам с применением иранских дронов-камикадзе, сообщают в среду СМИ. Есть погибшие и раненые. Как предполагают независимые аналитики, это может быть ответом Москвы на консолидированное решение западных стран поставить Украине современные танки.

Напомним, вскоре после обещания Лондоном предоставить ВСУ партию своих боевых «Челленджеров», на аналогичный шаг пошел Берлин, высказавший готовность передать Киеву14 «Леопардов» и обучить украинских военных пользоваться ими.

Кроме того Германия дала зеленым свет другим странам-членам НАТО на поставки Украине «Леопардов». Затем президент США Джо Байден объявил, что ВСУ в ближайшей перспективе получат 31 танк Abrams.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение Вашингтона по поводу Abrams «важным шагом на пути к победе».

В среду директор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби уточнил, что между решением о поставке танков Abrams и их доставкой в Украину может пройти несколько месяцев.

«Запад недвусмысленно демонстрирует, что Украина получит все необходимое для ведения войны вооружение»

Такой оперативный поворот относительно поставок «Леопардов» и Abrams вскоре после итогов саммита в Рамштайне многих удивил, заметил в интервью Русской службе «Голоса Америки» директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев. Тем более, что в Киеве, по его словам, саммит поначалу сочли не вполне удачным для Украины.

«Так или иначе, лед тронулся, и нарушать североатлантическую солидарность Германия в этой ситуации уже не может, – добавил он. – По факту речь идет том, что ряд стран понемногу сбросятся в общий котел, и в течение нынешнего года Украина получит более ста танков «Леопард» германского производства. Однако они будут в разном состоянии. Около трети из них нуждаются в доведении до необходимых кондиций. Плюс впереди маячит реальная перспектива получить американские Abrams. Это прорыв».

Тем не менее Андрей Золотарев полагает, что в военном отношении это кардинально не поменяет ситуацию на фронтах, хотя на отдельных участках боев может сыграть решающую роль. При этом он напомнил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и другие украинские руководители говорил о необходимости иметь для наступления не менее трехсот современных танков западного образца.

«Так что пока всё укладывается в рамках формулы, согласно которой Украине дают столько оружия, чтобы она не проиграла, но и не выиграла, –уточнил он. – С другой стороны, если командование ВСУ не бросит сразу полученную технику в котел войны, а подготовит боеспособные соединения по западным стандартам, то это действительно может оказаться эффективным аргументом в ходе весеннего наступления. Но здесь предстоит проделать огромную кропотливую работу».

Вместе с тем это политически достаточно серьезный знак, который призван продемонстрировать в том числе, наверное, и российскому руководству, которое по-прежнему делает ставку на решение вопроса военным путем, рассуждает директор аналитического центра «Третий сектор». Более того, судя по официальной риторике, в Кремле уверовали, что если мобилизовать еще несколько сот тысяч новобранцев, вооружить и подготовить их, то можно добиться если не умением, то числом приемлемого для себя результата, отметил он.

«В свою очередь, Запад недвусмысленно демонстрирует, что Украина получит все необходимое для ведения войны вооружение, и вслед за танками уже переходит в практическую плоскость вопрос о поставках авиации, не говоря уже о получении современных систем ПВО. Поэтому, думаю, в ближайшие месяцы Украину ждут очень горячие времена», – резюмировал Андрей Золотарев.

«Украина сталкивается с решением нетривиальной задачей»



Танки Leopard / AP nuotr.

Ассоциированный старший научный сотрудник Стокгольмского института изучения проблем мира Петр Топычканов согласен, что объявленная Западом в рамках последнего пакета помощь ВСУ – прежде всего политический сигнал. Причем, по оценке, эксперта он направлен как Киеву, так и Москве.

«Западные страны дают четко понять, что не только не намерены оставить Украину бороться с Россией один на один, но и будут наращивать военно-экономическую помощь Киеву, – подчеркнул собеседник «Голоса Америки». – Сигнал Москве означает, что она должна осознать, что в дальнейшем столкнется с всё более ожесточенным сопротивлением украинских сил, которые будут оснащены гораздо лучше, чем в начале так называемой специальной военной операции».

В то же время Петр Топычканов затруднился сказать, насколько сильно повлияют обещанные поставки вооружения на ситуацию на поле боя. На его взгляд, здесь существует целый ряд проблем.

«Во-первых, украинцам предстоит освоить полученную технику, подготовить экипажи, обслуживающий персонал, наладить ремонтную базу, – пояснил он. – К тому же надо решить проблемы интеграции танковых подразделений в систему ВСУ. В общем неувязок много. Что не удивительно: Украина сталкивается с решением нетривиальной задачей. Сложность заключается еще и в том, что Киеву приходится решать все проблемы в условиях вооруженной конфронтации с Россией, когда нет времени на раскачку, на работу по слаживанию во время учений и так далее».

Кроме того хотя идут упорные разговоры, что Москва готовит большую наступательную операцию весной, точных планов Кремля мы, естественно, не знаем, заметил эксперт. Как ему представляется, здесь задача со «многими неизвестными»: какие силы Россия способна выставить, будет ли еще одна волна мобилизации и так далее.

«Поэтому сейчас конструктивнее говорить о важном политическом значении грядущих поставок с Запада, – констатировал он. – Долгое время в Европе шли дискуссии о том, что нельзя поставлять в Украину тяжелое вооружение во избежание эскалации, которая может привести к расширению конфликта, вовлечению в него новых участников и в перспективе возможному применению стратегических вооружений. На Западе прощупывали “красные линии” Москвы и, похоже, пришли к консенсусу, что не так страшен черт как его малюют».

Как бы то ни было, еще одна «красная линия» вскоре будет пересечена поставками танков в Украину, а вот чего ожидать в ответ от Москвы, пока сказать сложно, заключил Петр Топычканов.



"Голос Америки"