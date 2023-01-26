В Литве предлагают помочь молодым семьям: первое жилье с государственной помощью можно будет приобрести не только в регионах

Следует ли разрешить молодым семьям приобретать свое первое жилье с государственной поддержкой не только в регионах, но и в крупных городах? Это предложение зарегистрировал в Сейме социал-демократ Гинтаутас Палуцкас. Он объяснил Радио ЛРТ, что эта поправка к закону позволит избежать разных ситуаций, когда, например, человек "имитирует" проживание в регионе.

"Распространение этой идеи на более крупные города не отменяет возможности для семей, решивших жить в регионах, делать это. Однако применение закона о приобретении жилья в регионах, привело к некоторым курьезным ситуациям, когда те же самые люди, которые работают в больших городах, уезжают в так называемый регион, то есть за пределы административной границы, и в результате возникает ситуация, когда, по сути, они работают и живут в городе, пользуются городской инфраструктурой, но строят дом в сельской местности.

Я считаю, что молодые семьи не должны подвергаться дискриминации, и, если им нужна помощь для покупки первого дома, они должны иметь возможность сделать это везде. Это просто решило бы целый ряд недоразумений, связанных с симуляцией проживания в регионе, симуляцией уплаты налогов и получения услуг в разных областях и так далее", - пояснил социал-демократ Г. Палуцкас.

По словам депутата, в настоящее время различные процедуры государственной поддержки при покупке первого жилья часто приводят к конфликтам между муниципалитетами, которые не согласны "с учетом налога на доходы физических лиц и учетом расходов, понесенных при предоставлении общественных услуг".

Гинтаутас Палуцкас / E.Blaževič/LRT nuotr.

Одним из примеров этого, как указал Палуцкас, является ситуация, когда город Каунас взимает плату с детей из Каунасского района, которые посещают детские сады в городе.

LRT.lt напоминает, что поддержка молодых семей для приобретения первого жилья в регионах была введена в сентябре 2018 года. Ее основной целью было привлечение молодежи в регионы. В настоящее время такую поддержку могут получить семьи в возрасте до 36 лет.

Депутат от социал-демократов Г. Палуцкас также предлагает увеличить этот возрастной предел для молодых семей до 40 лет. Политик, зарегистрировавший такую поправку к Закону о поддержке приобретения или аренды жилья, утверждает, что ее принятие позволит большему числу людей приобрести свое первое жилье с государственной поддержкой.

Палуцкас предлагает, чтобы поправка к закону вступила в силу с 1 января 2024 года.

Министерство социальной защиты и труда (МСЗТ) ранее заявляло, что в этом году бюджет на такую поддержку будет значительно меньше, чем в последние несколько лет.