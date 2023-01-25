Комитет по защите журналистов: в 2022 году в мире погибли 67 работников СМИ

В течение 2022 года было убито не менее 67 журналистов и работников СМИ – это самый высокий показатель с 2018 года и почти на 50 процентов больше по сравнению с 2021 годом, говорится в докладе независимого Комитета по защите журналистов (CPJ).

По данным CPJ, при освещении событий в Украине погибли 15 человек, это самый высокий показатель, который фиксировался в этой стране. В докладе отмечается, что 13 из них погибли, когда собирали информацию для подготовки новостей или вели репортажи.

Организация добавляет, что большинство смертей сотрудников СМИ зафиксировали на начальных этапах войны, последний случай задокументировали в конце мая 2022 года – убийство французского оператора Фредерика Леклерк-Имхоффа. Он был смертельно ранен, когда ехал на гуманитарном автобусе с украинцами, бежавшими от российской бомбежки.

Несмотря на это, ситуация в отдельных районах Украины остается опасной: журналисты часто получают ранения в результате обстрелов, когда освещают войну, а некоторые заявляют, что российские военные сделали их преднамеренной мишенью, сказано в отчете CPJ.

Самым опасным регионом для журналистов в 2022 году стала Латинская Америка, где в общей сложности погибли 30 журналистов и работников СМИ, в том числе 13 – в Мексике, 7 – на Гаити, 4 – в Бразилии, Чили и Колумбии и 6 – в Эквадоре, Гватемале, Гондурасе и Парагвае. Все они так или иначе освещали такие темы, как преступность, коррупция, насилие уличных банд и проблемы экологии.

13 погибших журналистов в Мексике – это также самый высокий показатель за год для этой страны за все время сбора данных CPJ.

"В Мексике существует несколько законов и организаций, которые занимаются непосредственно защитой журналистов, а также есть механизмы защиты на уровне штатов и на федеральном уровне. Однако они оказались неэффективными для обеспечения безопасности журналистов", – указывает комитет в своем докладе.

"Настоящее время"