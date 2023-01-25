Вильнюс празднует 700-летие: фестиваль света, масштабный концерт и рассказ о том, как Гедиминас в Литву европейцев приглашал

"Вильнюс: 700 лет юности": под таким девизом старая и, тем не менее, молодая и современная столица Литвы празднует свой юбилей. Сегодня в городе по этому случаю проходят Фестиваль света, открытие выставки ​​копии письма князя Гедиминаса христианскому Западу и открытие памятника, посвященного этому письму.

Все мероприятия начались сегодня на самой высокой точке Старого города – башне Гедиминаса. Здесь выставлен список одного из писем Великого князя, в котором упоминается Вильнюс. Как известно, оригиналы писем не сохранились, но у посетителей башни сегодня был шанс написать свое послание. Оно будет заключено в капсулу времени, которую получат будущие жители города.

Накануне было представлено новое издание всех писем Гедиминаса, заново сделанное директором библиотеки АН Литвы им. Врублевских Сигитасом Нарбутасом.

«Первое письмо датировано 25 января 1323 года, оно открывает письма Гедиминаса. Тогда и литовское государство, и вся общественность столкнулись с агрессией Ордена крестоносцев. Идеология крестоносцев гласила, что они наступают на языческую Литву, желая распространить христианскую веру. Гедиминас в своих письмах, предназначенных и для Рима, и для монархов Саксонии, и для ганзейских городов, говорит о том, что он вынужден оборонять свое государство от несправедливой агрессии, он не желает нападать на христиан, но вынужден обороняться от агрессии крестоносцев», - говорит переводчик.

Вильнюс / Фото Э. Блажевича/LRT

Намерения Гедиминаса, как он пишет, самые мирные, он желает поддерживать мирные отношения со всеми европейскими государствами и с их жителями. Для этого он всех извещает, что намерен креститься и принять католическую веру, он уже построил для христиан в своем государстве два костела – в Новогрудке и в Вильнюсе.

«Он призывает всех жителей Европы приехать к нему в Литву, прежде всего он приглашает рыцарей и их вассалов, монахов, ремесленников, и обещает им, что они получат в Литве куда более удобные условия для своей деятельности, нежели они имеют в Европе. Это было изъяснено очень простыми и понятными словами, гуманистические интенции короля Литвы Гедиминаса и сейчас производят впечатление», - говорит С. Нарбутас.

Вильнюс с днем рождения поздравил и мэр города Ремигиюс Шимашюс.

Р. Шимашюс / Фото Э. Блажевича/LRT

«Поздравляю всех с днем рождения прекрасного города – Вильнюса и хочу пожелать, чтобы всегда такое ощущение и такое как бы ДНК, которое запрограммировал Гедиминас, всегда было в нашем городе, то есть то чувство, что город развивается, что город приглашает к себе, что город делает свои дела, что город всегда говорит, что он открыт, но приглашает только тех людей, у которых добрая воля, которые уважают других людей», - говорит мэр.

Письма Гедиминаса все еще остаются актуальными, отмечает он.

«С геополитической точки зрения можно напомнить себе, что Гедиминас подписывает письмо как правитель литовцев и русских. Это, конечно, не намек на то, что мы должны иметь какие-то империалистические амбиции. Это означает, что мы должны быть едиными, в том числе едиными в том, чтобы помочь Украине отстоять свою свободу. Поэтому всего доброго всем всем вильнюсцам, всем жителям Литвы, и литовцам, и русским в Вильнюсе, конечно, тоже», - сказал Р. Шимашюс.

Как известно, мэр Вильнюса – не коренной вильнюсец, но не считает это поводом относиться к городу равнодушно.

«Половина взрослых вильнюсцев – не коренные жители города, как и Гедиминас не был коренным жителем. У меня такая точка зрения, и это касается и беженцев от войны, что вильнюсцем человек становится с первого дня, когда он приезжает в Вильнюс, если он думает, что это его город. Я думаю, что это самое главное. Все мы созидаем Вильнюс, это наш город. Я хочу пожелать, чтобы город всегда оставался молодым, а это значит, чтобы он рос и чтобы самые лучшие дни у Вильнюса были впереди, а не позади», - говорит Р. Шимашюс.

«701-ый год – это тоже хорошо. Я хотел бы пожелать новому мэру, как их всем вильнюсцам, чтобы город рос, было открытым и имел ту же самую программу, какая была у Гедиминаса, чтобы они смотрели не назад, а только вперед. И, говоря о выборах, сегодня я хотел бы пожелать, чтобы тот человек, который станет мэром, был рад тому, что он живет в Вильнюсе», - говорит Р. Шимашюс.

Ну а сегодня вечером и весь оставшийся год жителям и гостям города будет чем заняться, говорит руководитель компании Go Vilnius Инга Романовскене.

И. Романовскене / Фото Д. Умбрасаса/LRT

«Вечером всем надо собраться на Кафедральной площади, потому что в 19:30 состоится концерт, который называется «Портал времени». Наверное, уже многие, кто проходил через Кафедральную площадь, заметили, что там вырастает очень большая сцена, и все ждут, что же это будет. А будет вот что: соберется много звезд музыкальной сцены, будут представлены разные жанры, разные исполнители, будут и Андрюс Мамонтовас, и Моника Лю, хоры и оркестры. Все будет, конечно, про Вильнюс. Это будет не просто концерт, а концерт, который хорошо бы не только послушать, но и посмотреть, потому что сам Кафедральный собор тоже будет с разными визуализациями. Концерт называется «Портал времени» потому, что благодаря этой музыке, визуализации, мы будем путешествовать по времени, по старому Вильнюсу, наверное, можем заглянуть и в Вильнюс будущего, все будет», - обещает И. Романовскене.

В соседней Латвии прошла масштабная рекламная кампания, призывающая жителей этой страны приехать на празднование юбилея Вильнюса.

«Меня совсем не удивляет, конечно, что латвийцы нагрянут, потому что мы их очень активно приглашаем, и даже сделали специальные акции с автобусными билетами, и в Риге установлено много билбордов, где мы извиняемся перед латышами, что будем тут безобразничать и шуметь, потому что ну какая же вечеринка обходится без этого. И мы очень зовем их к нам. Поэтому, конечно, приглашаем и в январе, и дальше, в течение всего года приехать в Вильнюс», - говорит И. Романовскене.

Весь январь культурная жизнь в Вильнюсе будет очень активной - например, в музеях будут проводиться мероприятия, созданные специально для юбилея.

И. Романовскене / Фото Э. Блажевича/LRT

«Очень много людей путешествуют и заглядывают в рестораны, это естественно. Наши вильнюсские рестораны приготовили специальные меню, где можно попробовать специальные вильнюсские блюда. Весь январь будет очень активным, в музеях будет много экскурсий, созданных специально для юбилея. Поэтому январь – очень интенсивный месяц, не только для самих жителей Вильнюса, но и для жителей других городов, а также для наших соседей из Латвии, из Польши. Заходите на сайт 700vilnius.lt, там есть программа всего года, можно отфильтровать, найти что-то по своему вкусу, по своим интересам. И, наверное, весь год туда надо регулярно заглядывать и следить, чтобы ничего не пропустить», - говорит И. Романовскене.

Национальный музей «Дворец Великих князей Литовских» подготовил несколько сюрпризов для посетителей. Среди прочего – рассказ об истории города до Великого князя Гедиминаса, говорит заместитель директора музея Рамуне Шмигельските-Стукене.

«Эту историю расскажет нам деревянное здание, которое нашли наши археологи при раскопках нашего замка. А наши реставраторы подготовили его для экспонирования в музее, и теперь перед нами – этот деревянный домик конца XIII века. Дерево датировано 1281-1282 гг. У нас есть очень хорошие специалисты-дендрохронологи, которые могут сказать точную дату появления этого дерева. Это только часть домика, он не весь сохранился. На выставке представлены также экспонаты, которые археологи нашли в этом домике: это кожаные ботинки, это набалдашник посоха или палки, которая использовалась, наверное, для каких-то религиозных обрядов, мы точно не можем сказать, и другие объекты, в том числе и очень красивые золотое кольцо тоже конца XII века. Эти экспонаты помогут нашим посетителям узнать побольше о нашей истории до Гедиминаса, до рождения города. Мы знаем, что только в 1323 году Гедиминас здесь написал свои письма», - рассказывает Р. Шмигельските-Стукене.

На выставке очень много визуализаций. То, что сотрудники музея сделали с использованием новых технологий, позволяет приоткрыть историю, показать, как строился город, как, возможно, все это выглядело 700 лет назад.

«Это 3D-визуализация самой башни Гедиминаса. Настоящая башня Гедиминаса начала XIV века находится здесь, в здании музея. Ее тоже нашли при раскопках. Это восьмиугольная башня. У нас была идея показать, как могло бы выглядеть это здание, как оно могло бы меняться со сменой эпох, как оно выглядело, когда там жил Великий князь Гедиминас 14 веке, как это менялось в XV веке и в эпоху Ренессанса», - говорит специалист.

Еще один акцент празднования – памятник самим письмам Гедиминаса.

Вильнюс / Фото Э. Блажевича/LRT

«Памятник – это подарок городу от Вильнюсского клуба, наших меценатов и архитектора Мартинаса Глаубаса. Они подарили нам уже второй памятник, потому что в прошлом году тот же самый архитектор создал памятник Метру. А теперь у нас новый подарок – это памятник письмам Гедиминаса. Важно то, что это символическое письмо Гедиминаса создано из отрывков разных писем. А эти отрывки сейчас очень актуальны: в них говорится о свободе, о налогах, о свободе передвижения. Этот памятник показывает, как можно по-новому прочитать эти письма», - говорит Р. Шмигельските-Стукене.

На улице возле Кафедральной площади можно было встретить множество экскурсий детей из разных школ Литвы, в том числе и из украинской школы «Gravitas». Классная руководительница Анна сказала, что едет с детьми на экскурсию по городу.

«Посмотрим на достопримечательности, на старинные дома, нам расскажут об этих домах, расскажут об этих старинных местах, дети посмотрят и узнают об этом. Мы из Украины, из украинской школы «Гравитас», у нас учатся дети из разных городов Украины, все, уехавшие от войны и нашедшие здесь пристанище, теплый дом», - говорит учительница.

На вопрос, что вы знаете про Вильнюс, дети сначала пожаловались, что здесь холодно, но сказали, что знают, что ему 700 лет. А вот сколько Киеву, сказать затруднились. Школьники, приехавшие из Николаева, Житомира, Житомирской области, Чернигова, Харькова, Запорожья, Николаевской области признались, что в Вильнюсе красиво, все здесь к ним относятся доброжелательно, а особенно красиво в Старом городе вечером.