Жительница Вильнюса возмущена порядком использования подарочного сертификата: "Впервые сталкиваюсь с подобным случаем"

Женщина из Вильнюса столкнулась с ситуацией, когда она использовала только 50 евро из подарочного сертификата на 100 евро и не могла воспользоваться остальными деньгами. Литовский национальный драматический театр объяснил, что таковы правила использования сертификата.

"Обращайте внимание на правила использования"

Президент Ассоциации торговых компаний Литвы Рута Вайнене написала в Facebook, что столкнулась с проблемой при использовании подарочного сертификата в Литовском национальном драматическом театре.

"Мои дети подарили мне подарочный сертификат на 100 евро в Литовский национальный драматический театр. Я купила билеты за 50 евро. Третьеклассник сказал бы, что осталось 50 евро, но нет! Оказалось, что их не осталось! Потому что подарочный сертификат должен быть использован за одну покупку", - написала женщина.

Как она упомянула в посте, эта процедура якобы была включена в условия подарочного сертификата.

"Все, что я прочитала, это то, что ваучер нельзя копировать и перепродавать, но то, что нельзя использовать всю сумму частями - это новость! Я впервые сталкиваюсь с подобным случаем", - написала Вайнене.

Аушра Поцюте, координатор проекта по коммуникациям Литовского национального драматического театра, рассказала LRT.lt, что правила использования подарочных сертификатов изложены на сайте.

"У нас указано, что подарочный сертификат должен быть обменен на билет(ы) во время одной покупки и если сумма стоимости билетов меньше стоимости подарочного сертификата, разница не подлежит возврату. Это очень распространенная практика использования подарочных сертификатов", - сказала она.

Она добавила, что иногда, если зрители не могут потратить всю сумму, они могут обратиться непосредственно в театр, и сотрудники всегда любезно помогают им решить проблемы.

"И в этом случае, мы также связались с жительницей и нашли решение. Очень часто покупатели, прежде чем приобрести подарочные сертификаты, звонят в театр за советом, и тогда театр советует им купить несколько сертификатов меньшей стоимости, чтобы не возникало подобных недоразумений, мы также обращаем внимание на то, что билеты на самые популярные спектакли распроданы на месяцы вперед", - подчеркнула А. Поцюте.

Необходимо предоставить подробную информацию

Даля Малинаускене, начальник отдела международных и общественных связей Государственного управления по защите прав потребителей, прокомментировала LRT.lt, что продавец подарочного сертификата обязан предоставить потребителю четкую и подробную информацию об условиях сертификата, сроке действия и т.д.

По ее словам, если продавец или поставщик услуг не информирует или ненадлежащим образом информирует об условиях использования подарочного сертификата, первым шагом является письмо продавцу или поставщику услуг, указанному на подарочном сертификате, и подача заявления.

"Если продавец / поставщик услуг не отвечает в течение 14 дней, или если потребитель не удовлетворен ответом продавца / поставщика услуг, он должен написать в Государственное управление по защите прав потребителей для внесудебного урегулирования", - сказала начальник отдела.