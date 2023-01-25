Владимир Зеленский

Новости

8 мин. назад

Зеленский поздравляет Вильнюс с 700-летием: у нас общая судьба - быть свободными

Литовские военные обучают украинцев ремонту немецких гаубиц (архивное фото)

Новости

51 мин. назад

Литовцы отправилась в Великобританию обучать военных из Украины

Премии "Оскар"

Новости

1 ч. назад

Объявлены номинанты на премию «Оскар»

Авария на дороге Вильнюс-Паневежис

Новости

2 ч. назад

Сразу две крупные аварии: на дороге Вильнюс-Каунас столкнулись 15 автомобилей

Валерий Залужный

Новости

2 ч. назад

Главнокомандующий ВСУ унаследовал $1 млн и отдал их армии Украины

Война в Украине

Новости

2 ч. назад

Зеленский ужесточил наказание для военных за невыполнение приказов

Вильнюс

Новости

2 ч. назад

Погода: гололед, осадки и сильный ветер

Андрей Садовый

Новости

2 ч. назад

Мэр Львова Андрей Садовый: "Русского медведя нужно добивать до конца"

Юрий Никулин

Новости

3 ч. назад

Сына Юрия Никулина проверят на иностранное финансирование

Война в Украине

Новости

3 ч. назад

Глава МИД Литвы: России не удастся повторить Голодомор и заморозить насмерть украинцев

Львов

Новости

17 ч. назад

"Украинцы слушают симфоническую музыку при свечах". Как искусство объединяет украинцев

Немецкие танки „Leopard-2“

Новости

18 ч. назад

Итоги Рамштайна и вопрос о поставках танков Leopard 2 Украине

В Калифорнии - три массовых инцидента со стрельбой за 8 дней

Новости

19 ч. назад

В Калифорнии - три массовых инцидента со стрельбой за 8 дней

Электричество (ассоциативное изображение)

Новости

19 ч. назад

Министерство советует расторгать контракты с поставщиками электроэнергии: "Оптовые цены падают"

В. Зеленский

Новости

20 ч. назад

Кабмин Украины провел масштабные кадровые перестановки

Немецкие танки Leopard-2

Новости

20 ч. назад

Польша направила Германии запрос о поставках "Леопардов" Украине

Новости

2023.01.25 12:05

Зеленский поздравляет Вильнюс с 700-летием: у нас общая судьба - быть свободными

LRT.lt
LRT.lt 2023.01.25 12:05
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / AP nuotr.

В своем обращении президент Украины Владимир Зеленский поздравил Вильнюс с 700-летием. Он отметил, что история и судьбы народов Литвы и Украины тесно переплетались на протяжении веков.

"Вильнюс, столица Литвы, отмечает свое 700-летие. Все это время история наших народов была тесно переплетена. У нас общая судьба - быть свободными. Чем больше защищена одна страна, тем больше будет защищена другая. Возможно, сейчас это ясно, как никогда ранее в нашей истории", - сказал президент Украины.

По словам Главы государства, Украина всегда будет благодарна народу и правительству Литвы.

"Украина всегда будет благодарна Литве, президенту Гитанасу Науседе, всем литовским лидерам, всему литовскому народу, который воспринял агрессию России против Украины как посягательство на свою свободу. Которые помогают нам обеспечить наше общее будущее в свободной и мирной Европе", - сказал В. Зеленский.

Он также сообщил, что во вторник подписал распоряжение о награждении Вильнюса званием "Город-спаситель".

В среду Вильнюс отмечает 700-летие со дня своего основания.

читайте также

Новости

2023.01.23 09:26

25 января Вильнюс отметит 700-летие: программа мероприятий

# Литва
Литовские военные обучают украинцев ремонту немецких гаубиц (архивное фото)
51 мин. назад

Литовцы отправилась в Великобританию обучать военных из Украины

Премии "Оскар"
1 ч. назад

Объявлены номинанты на премию «Оскар»

Авария на дороге Вильнюс-Паневежис
7
2 ч. назад

Сразу две крупные аварии: на дороге Вильнюс-Каунас столкнулись 15 автомобилей

7
Валерий Залужный
2 ч. назад

Главнокомандующий ВСУ унаследовал $1 млн и отдал их армии Украины

Война в Украине
2 ч. назад

Зеленский ужесточил наказание для военных за невыполнение приказов

Вильнюс
2 ч. назад

Погода: гололед, осадки и сильный ветер

Андрей Садовый
Эксклюзив LRT.lt 6
2 ч. назад
Эксклюзив LRT.lt

Мэр Львова Андрей Садовый: "Русского медведя нужно добивать до конца"

6
Юрий Никулин
3 ч. назад

Сына Юрия Никулина проверят на иностранное финансирование

Война в Украине
3 ч. назад

Глава МИД Литвы: России не удастся повторить Голодомор и заморозить насмерть украинцев

Львов
17 ч. назад

"Украинцы слушают симфоническую музыку при свечах". Как искусство объединяет украинцев

Электричество (ассоциативное изображение)
2023.01.24 16:22

Министерство советует расторгать контракты с поставщиками электроэнергии: "Оптовые цены падают"

Пентагон
2023.01.24 13:09

Пентагон: ВС Украины ведут успешные операции в Луганской области

Арвидас Анушаускас
Интервью ЛРТ 5
2023.01.24 15:11
Интервью ЛРТ

Анушаускас: Литва не может рассчитывать только на Германию

5
В. Зеленский
2023.01.24 15:39

Кабмин Украины провел масштабные кадровые перестановки

Забор на границе
2023.01.24 14:31

Двух египтян-нелегалов литовские пограничники вынесли из болота на носилках

Немецкие танки „Leopard-2“
2023.01.24 17:53

Итоги Рамштайна и вопрос о поставках танков Leopard 2 Украине

Андрей Садовый
Эксклюзив LRT.lt 6
2023.01.25 09:15
Эксклюзив LRT.lt

Мэр Львова Андрей Садовый: "Русского медведя нужно добивать до конца"

6
Война в Украине
2023.01.25 09:30

Зеленский ужесточил наказание для военных за невыполнение приказов

Львов
2023.01.24 18:41

"Украинцы слушают симфоническую музыку при свечах". Как искусство объединяет украинцев

В Калифорнии - три массовых инцидента со стрельбой за 8 дней
2023.01.24 16:47

В Калифорнии - три массовых инцидента со стрельбой за 8 дней