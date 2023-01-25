Зеленский поздравляет Вильнюс с 700-летием: у нас общая судьба - быть свободными

В своем обращении президент Украины Владимир Зеленский поздравил Вильнюс с 700-летием. Он отметил, что история и судьбы народов Литвы и Украины тесно переплетались на протяжении веков.

"Вильнюс, столица Литвы, отмечает свое 700-летие. Все это время история наших народов была тесно переплетена. У нас общая судьба - быть свободными. Чем больше защищена одна страна, тем больше будет защищена другая. Возможно, сейчас это ясно, как никогда ранее в нашей истории", - сказал президент Украины.

По словам Главы государства, Украина всегда будет благодарна народу и правительству Литвы.

"Украина всегда будет благодарна Литве, президенту Гитанасу Науседе, всем литовским лидерам, всему литовскому народу, который воспринял агрессию России против Украины как посягательство на свою свободу. Которые помогают нам обеспечить наше общее будущее в свободной и мирной Европе", - сказал В. Зеленский.

Он также сообщил, что во вторник подписал распоряжение о награждении Вильнюса званием "Город-спаситель".

В среду Вильнюс отмечает 700-летие со дня своего основания.