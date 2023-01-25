Погода: гололед, осадки и сильный ветер

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РЛ
Радио ЛРТ, LRT.lt 2023.01.25 09:16
Вильнюс
Вильнюс / I. Gelūno/BNS nuotr.

В среду погода в Литве будет мрачной, в некоторых регионах страны возможны небольшие осадки, а дорожные условия в некоторых местах будут затруднены из-за гололеда и мороси.

В среду будет пасмурно, без прояснений. Местами, преимущественно в северных и восточных районах, пройдут небольшие дожди. Ветер усилится до 8-13 м/с. Дневные температуры будут колебаться в пределах 1 - 4 градусов выше нуля.

В четверг местами прогнозируются небольшие осадки. Ветер юго-западный, со скоростью 6-11 м/с. Температура ночью составит от 1 до 4 градусов ниже нуля, днем - от 1 градуса ниже нуля до 4 градусов тепла.

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