Жители Литвы все еще смотрят фильмы и сериалы на российских пиратских сайтах – чем это грозит?

Люди в два раза чаще обращаются к нелегальному контенту в Интернете, и их внимание часто привлекают российские пиратские сайты. Эксперты предупреждают, что посещение пиратских сайтов может привести к утечке данных.

В прошлом месяце в стране было выявлено 72 нелегальных киносайта, которые ежедневно посещали более 100 000 человек. Габия Сюрбюте, продюсер фильма "Здесь был Саша", говорит, что, как и многим кинематографистам в Литве, ей пришлось пострадать от рук распространителей нелегального контента.

"Если есть 10, 20 тысяч человек, которые нелегально скачивают фильм, то я теряю 10, 20, 30 тысяч евро дохода", - подсчитывает продюсер.

По данным Центра по защите интеллектуальной собственности, создатели все чаще сталкиваются с пиратством. По мнению экспертов, люди обращаются к нелегальному контенту как из-за экономического кризиса, так и в силу своих привычек.

"Количество пиратских сайтов удвоилось, несмотря на то что в Литве они заблокированы и внесены в черный список. Но пользователи быстро научились обходить эти блокировки", - говорит Витас Симанавичюс, директор Центра защиты интеллектуальной собственности.

Есть опасения, что люди все чаще смотрят фильмы и сериалы на российских пиратских сайтах. Активно ищут и запрещенные в Литве российские новостные каналы. Только в прошлом месяце Литовская комиссия по радио и телевидению заблокировала 30 таких сайтов. Их популярность выросла на пятую часть с начала войны в Украине.

Компьютер / D. Umbraso/LRT nuotr.

"Один из парламентариев в Думе заявил, что одним из способов борьбы с западными санкциями является нарушение авторских прав. Нарушение авторских прав — это одна из составляющих гибридной войны, она касается не только национальной безопасности, но и безопасности личности, безопасности потребителей", - сказал Андрюс Катинас, представитель Литовской комиссии по радио и телевидению.

Эксперты отмечают, что российские пиратские сайты неизбежно транслируют кремлевскую пропаганду и искаженные исторические факты. Нелегальные сайты также нацелены на кошельки доверчивых граждан.

"Существует тенденция, что они просто создают свои собственные пиратские платежные платформы, и здесь даже финансовые учреждения и Банк Литвы не могут это проконтролировать", - говорит директор AVAKA Дарюс Вайтиекунас.

"Номер вашей именной карты, срок действия и CVV-код. Это означает, что преступник, имея эти данные, уже имеет доступ к вашему счёту", - подчеркивает Людас Алишаускас, директор Национального центра кибербезопасности.

Просмотр фильма / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Эксперты по кибербезопасности предупреждают, что данные людей подвергаются риску не только при переводе денег, но и при простом посещении незаконных сайтов.

"Программное обеспечение также можно проверить на наличие обновлений и уязвимостей. Если есть лазейки, как ими можно воспользоваться, как можно поставить троянского коня на ваш компьютер, то все эти сценарии не исключены", - объясняет Л. Алишаускас.

Между тем, Министерство культуры заявляет, что поправки об уголовной ответственности за использование незаконных произведений в интернете будут представлены в правительство в ближайшее время.

"Мы не можем представить, что все вдруг изменится, но хотя бы мысль о том, что за это предусмотрена уголовная ответственность, чего нет сегодня, может изменить эту тенденцию, эту привычку", - надеется Дейвидас Велкас, пресс-секретарь Министерства культуры.

Согласно заявлению Министерства культуры, будет начато расследование для выяснения уровня пиратства в стране.