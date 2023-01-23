Литовский дипломат о России: мы живем рядом с вулканом, который может извергнуться в любой момент

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Немецкие солдаты в Литве
Немецкие солдаты в Литве / AP nuotr.

Дипломат и подписант Акта о восстановлении независимости Литвы Альбинас Янушка опасается, что встреча группы поддержки Украины в Рамштайне не привела к серьезному прорыву, что, по его словам, могло бы стать определенным сигналом для Литвы.

"Самое печальное, что даже военное командование США не видит реальных возможностей для прорыва в Украине в этом году. Другими словами, вся поддержка Украины в настоящее время направлена на то, чтобы помочь ей выдержать предполагаемое российское нападение весной. Достаточно, чтобы страна не проиграла, но недостаточно, чтобы она могла освободить территории с как можно меньшими потерями. Это потребует нового качества наступательной силы, которой немецкие социал-демократы боятся, как дьявол креста, потому что они боятся поражения Кремля", - пишет Янушка в социальных сетях.

Дипломат напомнил, что командующий украинской армией запросил 300 танков "Leopard" для проведения контратакующих операций.

Альбинас Янушка
Альбинас Янушка / E.Blaževič/LRT nuotr.

"Когда новый министр обороны Германии обосновал, что ему необходим учет танков, кто-то в армии показал результаты такого аудита. Согласно списку, опубликованному Spiegel, на вооружении у них состоит 312 „Leopard“ различных модификаций, из которых 212 находятся в эксплуатации, а 19 могут быть переданы Украине. 19! Таково реальное положение немецкой армии сегодня. Например, в Греции насчитывается около 350 "Leopard", в Испании - около 320, в Польше - около 240, в Швеции и Финляндии - по 100", - говорит Янушка.

По мнению Янушки, единственным реальным субъектом безопасности для Европы и Литвы в частности являются США.

"США являются главным и самым важным гарантом безопасности Германии (а также Европы и Литвы) сейчас и будут им еще долгое время. Взгляды Германии, и особенно ее левых, не изменятся так быстро, даже ужасы украинской войны меняют их мышление слишком медленно. Большинство немцев в принципе готовы к миру для других территорий, кроме своей собственной. Хорошо, что хотя бы немецкая пресса критикует такое отношение", - говорит Янушка.

По его словам, это послание предназначено и для Литвы - времени на перемены нет, и своей привязанностью к бригаде как единственному серьезному источнику сдерживания Литва попала в геополитическую ловушку коллективного сознания вины Германии перед Россией.

"Из этой ловушки есть только один выход - стремиться иметь бригаду в Литве, но не только это, не полагаться только на Германию, не полагаться на "управляемые ожидания", а активно участвовать в более широкой архитектуре безопасности в Восточной Европе против России, а не вместе с Россией. Вместе с США, Польшей, Украиной. Стремиться к созданию постоянных или ротационных сил противовоздушной обороны, а также значительного постоянного или ротационного морского оборонительного потенциала в Балтийском море", - сказал Янушка.

Олаф Шольц общается с немецкими солдатами в Литве
Олаф Шольц общается с немецкими солдатами в Литве / AP nuotr.

Он добавляет, что необходимо усилить дебаты в стране и искать более широкие коалиции.

"По словам Науседы после Рамштайна, помощь, оказываемая каждой страной в меру своих возможностей, "является способом сокращения этой войны и способом более быстрого достижения победы" и это в то время, когда война продолжается уже почти год, когда почти половина энергетической инфраструктуры Украины разрушена, когда погибли десятки тысяч украинцев, когда около 16 миллионов украинцев покинули свои дома, когда почти половина украинцев не может и не сможет выжить без гуманитарной помощи", - отмечает дипломат.

Украина дает Литве время, сказал он, но мы живем рядом с вулканом, который может извергнуться в любой момент, поэтому мы должны дорожить временем.

"Единственный путь - планировать завершение оборонных планов и готовить инфраструктуру для размещения войск НАТО в Литве раньше, а не после 2025 года. Сколько времени ушло на строительство ограждения на белорусской границе? Когда мы хотим, мы можем. У Германии есть время, у нас - нет", - заключает Янушка.

Немецкие солдаты в Литве
Олаф Шольц общается с немецкими солдатами в Литве
Альбинас Янушка
# Литва
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