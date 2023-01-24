"Доверяй, но проверяй". Что стоит за слухами, что доллар и евро могут «обвалиться»?

В российских и белорусских государственных СМИ в последние месяцы часто можно услышать, что в скором времени и доллар, и евро могут «обвалиться», и все это из-за большой денежной помощи, выделяемой странами НАТО Украине. В качестве доказательств возможного ослабления валют называют зависимость европейских стран от российских энергоресурсов, а также ослабление евро относительно доллара.

В интервью русской службе радио ЛРТ экономист Лев Марголин развеял мифы относительно нестабильности евро и энергетической зависимости Европы.



- Действительно ли военная помощь Украине так сильно влияет на экономику западных стран?

- Вопрос неоднозначный. Вся история мировой экономики, и в частности, экономики мобилизационного типа, которая была и в Первую мировую войну, и во Вторую мировую войну, показывает, что те страны, которые не участвуют непосредственно в боевых действиях, а оказывают материальную помощь в виде техники, оружия, оказываются в выигрыше. Потому что такие страны не испытывают тех проблем, которые испытывают воюющие страны, плюс они получают импульс для развития и ускорения экономики, для внедрения технических новшеств, на которые зачастую не хватает времени и средств в мирное время.



Поэтому я бы сказал, что опосредованное участие в военных конфликтах оказывает положительное влияние на экономику таких стран.

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- Что вы можете сказать про разговоры о том, что небольшие страны Евросоюза половину своего бюджета вынуждены выделять на поддержку Украины?

- Теоретически такое может быть, но надо понимать, что любые, даже самые небольшие страны – это демократические страны с ответственным правительством, которое в состоянии соизмерить затраты, риски и бонусы, которые в результате этого они получат. Правительство понимает, что если население не уверено в непосредственной угрозе, то оно, скорее всего, отрицательно воспримет чрезмерную финансовую нагрузку.



Вместе с тем те страны, которые напрямую ощущают на себе возможную угрозу, будут готовы к лишениям, но с тем, чтобы деньгами заплатить за то, за что другие страны платят человеческими жизнями. Поэтому все это весьма индивидуально, и то, что приемлемо для одних стран, может быть неприемлемо для других.

Помощь Украине / Shutterstock.com

- Способна ли энергетическая зависимость многих европейских стран от России разорить эти страны?

- Этот нарратив, по-моему, уже окончательно опровергнут реальностью, хотя многие до конца не верили, что Европе удастся так быстро избавиться от этой зависимости. Назывались различные варианты: от того, что вообще не удастся, до сроков в несколько лет, и, конечно, никто не предвидел, что это удастся сделать в течение нескольких месяцев. Сейчас мы видим, что ФРГ, будучи самой энергетически зависимой от России страной, снизила эту планку с 55% практически до нуля в течении одного года. Я считаю, что любые инсинуации на эту тему бессмысленны.

- Недавно я слышал, что доллар находится в очень плачевном состоянии, весь год он терял свои позиции. Насколько это серьезно, и какая действительно позиция у доллара?

- Это ложь, потому что все с точностью до наоборот. Доллар, как резервная валюта, всё это время укреплял свои позиции. В последнее время у доллара было постоянное стремление к небольшому росту. Он был, есть и в ближайшее время будет ведущий валютой платежей, резервов и займа.

Доллары / Э. Блажевич/LRT nuotr.

- Откуда взялась история про то, что доллар теряет позиции? Или это чистой воды выдумка?

- Я думаю, что это, прежде всего, политический заказ. Если руководители некоторых стран говорят о том, что доллар скоро рухнет, что в США задолженность больше, чем их годовой бюджет, то пропаганда непременно подхватит этот тезис и начнет его развивать.



При этом они забывают, что когда речь идет о странах с чисто рыночной экономикой, то в этом случае сравнивать долги и обязательства в национальной валюте нужно не с бюджетом, и не с национальным доходом, и даже не с валовым внутренним продуктом, а нужно сравнивать с национальным богатством. Потому что если у вас есть доллары, и если даже вдруг национальный бюджет объявит дефолт по оплате внешних долларовых заимствований, то вы всегда сможете купить собственность в США. Именно этим и гарантируется устойчивость американской экономики.

- С чем связано ослабление евро?

- Ослабление евро связано было с тем, что существовало опасение разрыва энергетической зависимости Европы с Россией, что это негативно скажется на экономике, страны будут замерзать, заводы будут останавливаться и так далее. Естественно, что в таких условиях вкладывать в евро казалось рискованным, именно поэтому спрос на евро ослабевал, и он терял свои позиции. Когда стало понятно, что все эти страхи сильно преувеличены, евро начал потихоньку возвращать утраченные позиции. Конечно, учитывая, что Европа ближе всех находится к театру военных действий, это, конечно, оказывает определённое влияние на евро, но я бы сказал, что оно весьма незначительное.

Евро / Э. Блажевич/LRT nuotr.

- Стоит ли европейцам покупать белорусские или российские рубли, чтобы сохранить свои сбережения?

- Начать следует с того, что это весьма проблематично, потому что и раньше эти валюты не были свободно конвертируемы, а сейчас они практически превратились в замкнутые валюты, это насчет возможности. Что касается желания, то я думаю, что если раньше кто-то и задумывался инвестировать, даже не в российскую и белорусскую валюту, а в российскую и белорусскую собственность, то сейчас это желание отпало.

Белорусские рубли / Shutterstock nuotr.

- Тем не менее, люди продолжают ездить на закупки в Беларусь.

- Что абсолютно естественно, это характерно для любой свободной страны, каждый человек сам выбирает, где ему дешевле закупаться. Я помню, ещё двадцать лет назад беседовал с одним весьма состоятельным гражданином Нидерландов, и он рассказал, что заправляться он ездит в Бельгию, потому что там дешевле, хотя для него топливо не является существенной тратой. Вот этим все и объясняется, это закон, который настолько же естествен, как и все законы физики, и он будет существовать столько, сколько существуют свободные страны.