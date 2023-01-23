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2023.01.23 10:15

Наступление из Беларуси: эксперты оценили вероятность российской атаки

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UNIAN 2023.01.23 10:15
Александр Лукашенко и белорусские военные
Александр Лукашенко и белорусские военные / Фото AP

В Институте изучения войны (ISW) оценили шансы наступления с Беларуси. Аналитики проанализировали российскую и белорусскую военную активность.

"Самый опасный прогноз ISW о потенциальном крупном наступлении России на северную Украину из Беларуси кажется все более маловероятным. В настоящее время ISW оценивает риск российского вторжения в Украину из Беларуси как очень низкий", - указано в новом отчете экспертов.

Как отметили аналитики, наблюдаемые военные действия в Беларуси за последние 24 часа указывают на то, в Беларуси не произошло ничего существенного, о чем можно было бы сообщить. Украинцев успокоили, ведь атака с Беларуси кажется экспертам маловероятной.

"Представитель Главного управления военной разведки Украины (ГУР) Андрей Юсов заявил, что в настоящее время угроза российской наступательной операции со стороны Беларуси отсутствует и что ГУР не наблюдает готовность российских сил в Беларуси, которые позволили бы провести такую ​​операцию. В Генштабе Украины подтвердили, что по состоянию на 22 января российские войска в Беларуси не сформировали ударную группу", - привели новую информацию эксперты ISW.

UNIAN

# В мире# Беларусь
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