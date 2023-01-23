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2023.01.23 10:18

"Конечно, нет": кандидат в президенты Чехии говорит, что не стал бы защищать страны Балтии в случае российской агрессии

LRT.lt
LRT.lt 2023.01.23 10:18
Андрей Бабиш
Андрей Бабиш / AP nuotr.

Кандидат в президенты Чехии Андрей Бабиш вызвал скандал, когда в ходе дебатов перед вторым туром президентских выборов в стране, поставил под сомнение потенциальную помощь его страны своим ближайшим союзникам по НАТО, сообщает EurActive.

В воскресенье ведущий дебатов спросил Бабиша, отправит ли он чешские войска, если Россия нападет на Польшу или страны Балтии.

"Конечно, нет. Я думаю, что мы должны говорить о мире", - ответил Бабиш, кандидат в президенты и бывший премьер-министр.

EurActive напоминает, что президент Чехии является официальным главнокомандующим вооруженными силами страны, и страна является членом альянса НАТО.

Заявление Бабиша было немедленно раскритиковано ведущими чешскими политиками, включая заместителя премьер-министра Мариана Юречека.

"Я приношу извинения всем гражданам Польши и другим союзникам. Обязательство нашего членства в НАТО выполняется и будет выполняться, независимо от того, что Андрей Бабиш сказал сегодня в ходе дебатов", - написал Юречка в Twitter.

После дебатов Бабиш попытался объяснить свои слова.

"Я не хотел отвечать на гипотетический вопрос о вторжении в Польшу или страны Балтии в ходе чешской теледуэли. Я убежден, что этого не произойдет. Долг мировых политиков - предотвратить войну. Но если бы вторжение все-таки произошло, я бы, конечно, соблюдал Пятую статью", - объяснил позже Бабиш.

Как напоминает LRT.lt, Бабиш и отставной генерал НАТО Петр Павел набрали наибольшее количество голосов в первом туре выборов в президенты Чехии.

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