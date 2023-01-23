Погода: существенных осадков и похолодания не предвидится

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Зима
Зима / P. Pelecio/BNS nuotr.

Начало недели в Литве будет прохладным и без осадков, но с середины недели погодная ситуация измениться. 

В понедельник будет облачно с прояснениями. Существенных осадков не ожидается. Местами возможны небольшой моросящий дождь. Ветер будет слабым, столбики термометров опустятся до 1–3 градусов ниже нуля.

Во вторник существенных изменений не предвидится. Будет преобладать облачная погода, без существенных осадков. Ночью похолодает до 1–6 градусов ниже нуля. Дневные температуры будут колебаться от 4 градусов ниже нуля до 1 градуса тепла.

По данным синоптиков, в среду погода начнет меняться: будет облачно, местами небольшие осадки, в основном морось и мокрый снег. Температура будет колебаться в пределах 1–6 градусов ниже нуля ночью и 0–4 градусов выше нуля днем.

# Литва
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