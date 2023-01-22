Этапы развития квартала

Новости

25 мин. назад

В Вильнюсе создадут квартал министерств. По планам, девять министерств переедут через несколько лет

Цены на отопление

Новости

32 мин. назад

Вильнюсские теплосети: Тариф на отопление в Вильнюсе в январе будет ниже, чем в декабре

Огромная жаба-рекордсмен обнаружена в Австралии

Новости

4 ч. назад

Огромная жаба-рекордсмен обнаружена в Австралии

Приднестровье

Новости

4 ч. назад

МИД Молдовы: Молдова ждет победы Украины, чтобы деоккупировать Приднестровье

Российские военнослужащие

Новости

4 ч. назад

Для чего Путину 1,5-миллионная армада войск?

Владимир Путин, Вячеслав Володин

Новости

4 ч. назад

Спикер российской Госдумы пригрозил "глобальной катастрофой" из-за поставок оружия в Украину

Съемочная группа телекомпании RT France

Новости

5 ч. назад

Телеканал RT во Франции объявил о закрытии из-за блокировки счетов

Флаг ЛГБТ-сообщества

Новости

5 ч. назад

В России обозначены критерии для определения "ЛГБТ-пропаганды"

Дайнюс Жалимас

Новости

5 ч. назад

Жалимас: Создать трибунал по военным преступлениям России можно и в обход постоянных членов Совбеза ООН

Григорий Канович

Новости

6 ч. назад

Улыбнись нам, Господи! Памяти писателя Григория Кановича

Гитанас Науседа

Новости

6 ч. назад

Гитанас Науседа посетит Польшу, где обсудит вопросы региональной безопасности и помощи Украине

Дарья Лосик требовала обменять ее на мужа, но силовики просто решили ее посадить

Новости

7 ч. назад

Главные новости в Беларуси за неделю. Заочные суды и приговоры; экзамены у школьников примут силовики

Война в Украине

Новости

7 ч. назад

США советуют Украине подождать с наступлением

Кирилл Харатьян

Новости

7 ч. назад

Кирилл Харатьян: Такого института, как свободная пресса, в России больше нет

Санкции в отношении России

Новости

7 ч. назад

Журналист The Insider: Западу не хватает политической воли для пополнения санкционных списков

Гитанас Науседа, Владимир Зеленский, Анджей Дуда

Новости

7 ч. назад

"Люблинский треугольник". Как сотрудничество Польши, Украины и Литвы меняет Европу

Новости

2023.01.22 15:45

В Вильнюсе создадут квартал министерств. По планам, девять министерств переедут через несколько лет

НГ
Новая газета – Балтия 2023.01.22 15:45
Этапы развития квартала
Этапы развития квартала / фото правительства Литвы

Правительство утвердило концепцию реконструкции комплекса зданий на улицах А. Гоштауто и Лукишкю в Вильнюсе, где планируется создать городок министерств. Ожидается, что девять министерств смогут переехать в новые помещения уже через несколько лет.

«Имущественный банк получил доверие правительства и Министерства финансов для реализации своего крупнейшего в истории проекта на сегодняшний день», — сказал директор Имущественного банка Миндаугас Синкявичюс. По его словам, в течение пяти лет планируется обновить комплекс зданий, в том числе включая реконструкцию и строительство новых объектов.

Нынешние здания министерств дорогие в обслуживании, некоторым зданиям более ста лет. Ожидается, что на первом этапе — в начале 2025 года — на новое место переедут министерства сельского хозяйства, транспорта и здравоохранения, пишет Delfi.

До 2028 года переедут министерства финансов, окружающей среды, экономики и инноваций, энергетики, юстиции и социальной защиты и труда.

Освободившиеся здания планируется продать. «Так будет обеспечено финансирование большей части этого проекта», — пояснил директор Имущественного банка.

Министерства внутренних дел, обороны и иностранных дел не будут переезжать по соображениям безопасности. Министерства образования и культуры также останутся на старых адресах из-за культурного наследия.

Новая газета — Балтия

# Литва
Цены на отопление
33 мин. назад

Вильнюсские теплосети: Тариф на отопление в Вильнюсе в январе будет ниже, чем в декабре

Огромная жаба-рекордсмен обнаружена в Австралии
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
4 ч. назад
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Огромная жаба-рекордсмен обнаружена в Австралии

Приднестровье
4 ч. назад

МИД Молдовы: Молдова ждет победы Украины, чтобы деоккупировать Приднестровье

Российские военнослужащие
4 ч. назад

Для чего Путину 1,5-миллионная армада войск?

Владимир Путин, Вячеслав Володин
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
4 ч. назад
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Спикер российской Госдумы пригрозил "глобальной катастрофой" из-за поставок оружия в Украину

Съемочная группа телекомпании RT France
5 ч. назад

Телеканал RT во Франции объявил о закрытии из-за блокировки счетов

Флаг ЛГБТ-сообщества
5 ч. назад

В России обозначены критерии для определения "ЛГБТ-пропаганды"

Дайнюс Жалимас
5 ч. назад

Жалимас: Создать трибунал по военным преступлениям России можно и в обход постоянных членов Совбеза ООН

Григорий Канович
6 ч. назад

Улыбнись нам, Господи! Памяти писателя Григория Кановича

Гитанас Науседа
6 ч. назад

Гитанас Науседа посетит Польшу, где обсудит вопросы региональной безопасности и помощи Украине

Дарья Лосик требовала обменять ее на мужа, но силовики просто решили ее посадить
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
2023.01.22 09:10
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Главные новости в Беларуси за неделю. Заочные суды и приговоры; экзамены у школьников примут силовики

Немецкий танк "Леопард 2"
2023.01.21 17:04

Страны Балтии призвали Германию срочно передать Украине танки

Гитанас Науседа, Владимир Зеленский, Анджей Дуда
2023.01.22 08:15

"Люблинский треугольник". Как сотрудничество Польши, Украины и Литвы меняет Европу

Видео
Санкции в отношении России
8
2023.01.22 08:40

Журналист The Insider: Западу не хватает политической воли для пополнения санкционных списков

8
Приднестровье
2023.01.22 11:20

МИД Молдовы: Молдова ждет победы Украины, чтобы деоккупировать Приднестровье

Российские военнослужащие
2023.01.22 11:20

Для чего Путину 1,5-миллионная армада войск?

Деннис Хастерт
2023.01.22 07:05

Среди почетных граждан Вильнюса – бывший американский политик, признавшийся в растлении детей

Владимир Путин, Вячеслав Володин
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
2023.01.22 11:18
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Спикер российской Госдумы пригрозил "глобальной катастрофой" из-за поставок оружия в Украину

Огромная жаба-рекордсмен обнаружена в Австралии
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
2023.01.22 11:40
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Огромная жаба-рекордсмен обнаружена в Австралии

Григорий Канович
2023.01.22 10:10

Улыбнись нам, Господи! Памяти писателя Григория Кановича