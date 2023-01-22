В Вильнюсе создадут квартал министерств. По планам, девять министерств переедут через несколько лет

Правительство утвердило концепцию реконструкции комплекса зданий на улицах А. Гоштауто и Лукишкю в Вильнюсе, где планируется создать городок министерств. Ожидается, что девять министерств смогут переехать в новые помещения уже через несколько лет.

«Имущественный банк получил доверие правительства и Министерства финансов для реализации своего крупнейшего в истории проекта на сегодняшний день», — сказал директор Имущественного банка Миндаугас Синкявичюс. По его словам, в течение пяти лет планируется обновить комплекс зданий, в том числе включая реконструкцию и строительство новых объектов.

Нынешние здания министерств дорогие в обслуживании, некоторым зданиям более ста лет. Ожидается, что на первом этапе — в начале 2025 года — на новое место переедут министерства сельского хозяйства, транспорта и здравоохранения, пишет Delfi.

До 2028 года переедут министерства финансов, окружающей среды, экономики и инноваций, энергетики, юстиции и социальной защиты и труда.

Освободившиеся здания планируется продать. «Так будет обеспечено финансирование большей части этого проекта», — пояснил директор Имущественного банка.

Министерства внутренних дел, обороны и иностранных дел не будут переезжать по соображениям безопасности. Министерства образования и культуры также останутся на старых адресах из-за культурного наследия.

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