Вильнюсские теплосети: Тариф на отопление в Вильнюсе в январе будет ниже, чем в декабре

В январе тариф на тепло в Вильнюсе составит 7,87 центов/кВтч без НДС — это ниже, чем в декабре (8,47 центов/кВтч без НДС).

По данным «Вильнюсских теплосетей», счета за отопление за декабрь 2022 года были чуть ниже, чем в 2021 году. Сдержать цены позволило решение временно заменить природный газ малосернистым мазутом.

За отопление квартиры площадью в 50 квадратных метров за декабрь жители реновированных домов Вильнюса заплатят в среднем 68 евро, нереновированных — 114 евро.

В Литве можно запросить отсрочку части платежа за отопление и горячую воду. По заявлению дается возможность оплатить 50 процентов текущего счета, а остальное выплачивать равными частями в течение 6 месяцев после окончания отопительного сезона. По данным «Вильнюсских теплосетей», такой возможностью воспользовались 29 человек.

Новая газета — Балтия