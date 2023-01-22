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2023.01.22 09:10

США советуют Украине подождать с наступлением

ГА
"Голос Америки" 2023.01.22 09:10
Война в Украине
Война в Украине / AP nuotr.

Высокопоставленные чиновники США рекомендуют руководству Украины воздержаться от начала крупного наступления, пока не будут получены очередные поставки американского оружия.

Высокопоставленный представитель администрации президента Джо Байдена, выступая 20 января перед небольшой группой журналистов, на условиях анонимности сообщил, что Соединенные Штаты намерены твёрдо придерживаются своего решения не предоставлять танки Abrams Украине в настоящее время и советуют Украине не начинать масштабного наступления до проведения соответствующей подготовки. Считается, что танки Abrams не направляются в Украину, поскольку они слишком сложны и дороги в обслуживании.

Министр обороны Германии Борис Писториус опроверг 20 января информацию, что Берлин якобы в одностороннем порядке блокирует поставку танков Leopard в Украину, и заявил, что его правительство готово быстро приступить к их отправке, если среди союзников будет достигнут консенсус.

Президент Джо Байден, который одобрил на уходящей неделе новый пакет вооружений для Украины на сумму 2,5 миллиарда долларов, в ответ на вопрос журналистов в Белом доме, поддерживает ли он намерение Польши отправить танки Leopard немецкого производства в Украину, сказал: «Украина получит всю необходимую помощь».

В четверг, 19 января, США объявили, что направят сотни единиц более легкой бронетехники в Украину.

С другой стороны, отметил источник, официальные лица США советуют Украине скорректировать то, как Киев ведет войну, и отказаться от артиллерийского противостояния России по принципу «снаряд за снаряд», потому что в конечном итоге Москва может получить на этом пути преимущество. Вот почему последние поставки оружия из США включают бронетехнику, которая поможет Украине изменить способ ведения войны, сказал чиновник.

Консультации с Украиной о контрнаступлении велись в контексте необходимости уделить достаточно времени для обучения использованию новейшего вооружения, предоставленного Соединенными Штатами, сказал чиновник. Официальные лица США полагают, что наступление будет более успешным, если украинцы воспользуются преимуществами подготовки и значительного увеличения объёма нового вооружения.

По словам чиновника, в Вашингтоне убеждены, что Украина потратила значительные ресурсы на оборону Бахмута, но существует высокая вероятность того, что русские в конечном итоге вытеснят украинские силы из этого города. Однако если это произойдет, то не приведет к какому-либо стратегическому сдвигу на фронте.

Украина взвешенно подходит к тому, сколько ресурсов она продолжает вкладывать в оборону Бахмута на фоне подготовки к наступлению, имеющему цель вытеснить российскую армию из оккупированных районов на юге Украины.

Официальные лица США работают с украинцами над этим компромиссом, сказал чиновник. Высокопоставленная делегация США, в которую входили заместитель госсекретаря Венди Шерман и заместитель советника Белого дома по национальной безопасности Джон Файнер, в последние дни находилась в Киеве на переговорах с украинскими официальными лицами.

"Голос Америки"

# В мире# Война в Украине
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