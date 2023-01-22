Кирилл Харатьян: Такого института, как свободная пресса, в России больше нет

Корреспондент программы телевидения LRT «Наша русская улица» провела целый день в компании московского журналиста Кирилла Харатьяна, в последнее время – по понятным причинам – работающего из Вильнюса. Впрочем, как сказал другой авторитетный московский журналист, основатель газеты «Коммерсант» Владимир Яковлев, в результате путинской войны даже те мыслящие россияне, кто остался в родной стране, тоже превратились в эмигрантов. Потому что их страна – уже другая, чужая.

«Я, конечно, очень много раз бывал в Вильнюсе в старые времена. И при советской власти, и потом заезжал, – но это всё были такие короткие туристические визиты. Совсем не то впечатление, которое получилось сейчас, когда я здесь начал уже прямо жить. Ощущение такое, что здесь как будто бы стеклось множество культур. И это создает какое-то определенное настроение. Будто ты находишься в середине какой-то очень большой жизни. Мне, как бывшему москвичу, это особенно приятно. Здесь совсем по-другому себя чувствуешь, гораздо более свободно», – говорит Кирилл Харатьян, спеша по улице столичного Старого города.

Кирилл Харатьян / стоп-кадр из программы «Наша русская улица»

Кирилл Харатьян. Один из самых авторитетных и уважаемых журналистов России. Учился на филологическом факультете Московского государственного университета, во Всероссийском государственном институте кинематографии, в медучилище. Работал архивистом, дворником, санитаром, наборщиком, переводчиком и редактором. 15 лет был заместителем главного редактора газеты «Ведомости», образца деловой прессы России. Более 30 лет, со дня основания, проработал в газете «Коммерсант». В октябре прошлого года попал в России в список так называемых «иностранных агентов».

«В связи с тем, что у меня получился статус «иностранного агента», меня из «Коммерсанта» попросили подвинуться, – говорит журналист. – Сегодня я прочитал, что нас, «иноагентов», будут уголовно преследовать за то, что мы не соблюдаем закон. А соблюдать закон я не буду. Ну, в смысле, российский закон. Потому что я это считаю абсурдом настоящим. Никаким «иноагентом» я себя не считаю. Как это ни смешно звучит, я считаю себя вполне патриотически настроенным россиянином. Только России у меня нету сейчас, в которой я патриот. «Иностранными агентами» можно запросто объявить половину страны российской, – а выбирают тех, кого хотят за что-нибудь наказать. Не знаю, за что там меня решили наказать, но... пусть себе».

Кирилл Харатьян с коллегами / стоп-кадр из программы «Наша русская улица»

Кирилл Харатьян приехал в Литву из Москвы в апреле прошлого года и сразу начал (вернее, продолжил) работать в нескольких изданиях и проектах.

«Я должен сказать, что мне, конечно, очень сильно повезло, – так, как, может быть, мало кому везет из иммигрантов, – потому что я приехал к готовой работе. Я работаю для канала «Ходорковский live». Я там редактор некоторых передач. Одна передача называется «Труба», другая передача называется «Правила игры», третья передача называется «Машины». Ну, до московских стандартов жизни я больше, наверное, никогда не дотянусь, потому что я всё-таки в Москве был высокооплачиваемый журналист, – у меня было четыре работы, я крутился как мог. Но, слава богу, то, что получилось здесь, в сравнении с теми бедствиями, которые терпят многие мои коллеги, которые не могут себе найти работу или находят себе работу очень скромную, – это, конечно, подарок судьбы. Господь милостив», – откровенничает Кирилл.

Кирилл Харатьян / стоп-кадр из программы «Наша русская улица»

Живя в эмиграции, Харатьян, конечно же, скучает по родным и близким. По всем, кого оставил в Москве.



«К маме не зайдешь вот так запросто, – вздыхает он. – В Москве она живет в пяти минутах ходьбы от меня. Если что, я захожу к ней и просто так, и если какие-то там дела и сложности какие-то, – всё это просто и рядышком. А здесь, конечно, это не получается. Ну и немножко дружеский круг изменился с реальных контактов на, скажем так, виртуальные контакты. Хотя за лето человек 20 разных моих друзей проехало через Вильнюс. Но сейчас ситуация ухудшилась. Потому что раньше можно было просто с шенгенской визой приехать. Теперь надо обязательно иметь визу «D». А это мало у кого есть. Мало у кого есть, и перспективы ещё плохие... Большая удача состоит в том, что мне удалось сюда привезти бо́льшую часть семьи, скажем так. Точнее говоря, ту часть, которая должна держаться вместе, – жену и двоих небольших детей».

«Двое небольших детей» – это Соня и Алексей. Они же – внуки драматурга Людмилы Петрушевской, приезжавшей минувшим летом в Вильнюс. Она давала здесь представление «Кабаре Людмилы Петрушевской» и хотя бы на короткое время смогла воссоединиться с младшими членами семьи.

Людмила Петрушевская во время гастролей в Вильнюсе с внуками Соней и Алексеем / стоп-кадр из программы «Наша русская улица»

«Дети, которые со мной вместе живут, ходят здесь во французскую школу, – продолжает свой рассказ Кирилл. – И это опять случай абсолютного везения, потому что, когда мы жили в Москве, они тоже ходили во французскую школу. Поэтому их переход из московской школы в вильнюсскую был, как я думаю, малотравматическим. Конечно, им трудновато. Плохо даётся литовский язык. Ну, ничего... Плюс чрезвычайно важный момент. Они в Москве учились в музыкальной школе. И здесь их тоже взяли в Каролинишкес в музыкальную школу. Я ею очень, этой школой, доволен. Не знаю, можно так говорить или нет... Это прекрасное место, где к ним отнеслись – в общем, к чужим людям, – к ним отнеслись замечательно совершенно».

Трудности с изучением литовского возникли не только у детей Кирилла, но и у него самого. Он объясняет это отсутствием времени, возрастом и определёнными обстоятельствами.

Кирилл Харатьян на занятиях по литовскому языку / стоп-кадр из программы «Наша русская улица»

«Очень трудно учить литовский язык в Вильнюсе, где почти все говорят по-русски, и, когда ты пытаешься сформулировать какую-то фразу, литовцы говорят: «Ну ладно, говори по-русски, мы тебя понимаем». Причём даже молодежь понимает русский язык, который не должна была бы. Мы с одной девочкой в кафе говорили по-английски, потом она услышала, что я с другими людьми говорю по-русски, и со мной тоже стала говорить по-русски. Я говорю: «А почему вы говорите по-русски?» Она говорит: «Надо знать язык врага», – смеётся журналист, приводя слова баристы.

Кирилл Харатьян / стоп-кадр из программы «Наша русская улица»

Кирилл Харатьян считает, что в смерти независимой журналистики в России виноваты обе стороны – и власть, и сами «акулы пера».

«Довольно давно, мы, журналистское сообщество, позволили власти нас кормить. Это была коррупционная связь между журналистом и властью. В тот момент, пока не было серьезного давления со стороны власти, казалось: ну, ерунда, подумаешь. В конце концов, мы же эту информацию сообщаем, да? Но когда давление усилилось, как говорится, «коготок увяз, всей птичке пропасть». Это был тот самый «увязнувший коготок». К сожалению. Власть, оказалось, научилась большому количеству способов давить на журналистов. Конечно, вина журналистов в этой истории гораздо меньше, чем вина путинского режима, но, тем не менее, вот так произошло, что с какого-то момента нельзя сказать слова спокойного, если ты не согласовал его с каким-нибудь человеком, который следит за изданием, в котором ты работаешь. Такого института, как свободная пресса, в России больше нет. Вот скоро три года будет, как ничего живого в России не осталось».

Харатьян считает, что неким маркером, после которого можно было констатировать уничтожение свободной прессы в России, явился разгром газеты «Ведомости» – главной деловой газеты страны.

Кирилл Харатьян / стоп-кадр из программы «Наша русская улица»

«В начале 2020 года, когда наш фюрер решил поменять Конституцию под себя, видимо, пришел конец вообще идее о том, что свободная пресса в каком бы то ни было виде может существовать в нашей стране. И поэтому в январе была история с объявлением новой Конституции, а к марту «Ведомости» прекратили существование в том виде, в каком они существовали долгие годы.

А если не работает институт свободной прессы, то сосед становится, как мы видим, непредсказуем и опасен. Если у тебя за забором люди все время делают ракеты, можно, конечно, к этому относиться прохладно. Ну, делают и делают. Но в какой-то момент из-за забора им захочется покидаться этими ракетами. Равнодушие к тому, что происходит у кровавого соседа, обходится очень дорого во всех смыслах этого слова. И вот тут я думаю, что нынешняя роль Литвы, которая, как мне кажется, взяла на себя наибольший груз из всех приграничных стран в смысле помощи российским людям, – это не просто так. Это не чистая благотворительность, хотя она тоже здесь присутствует. Это – важное дело, рассчитанное на благополучное будущее, в том числе и Литвы. Потому что через какое-то время этот безобразный режим кончится. Так вот, очень важно, чтобы мы здесь сохранились как профессионалы, как действующие лица, – чтобы потом реинтродуцировать журналистику обратно в Россию. Особенно эта история, связанная с реинтродуцированием журналистики обратно туда, в Россию, – важна для соседей России», – сказал в интервью программе «Наша русская улица» Кирилл Харатьян.