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2023.01.21 10:25

В Казахстане лишили мандата депутата, поддержавшего вторжение в Украину

РC
Радио «Cвобода» 2023.01.21 10:25
Флаг Казахстана
Флаг Казахстана / Shutterstock nuotr.

Центральная избирательная комиссия Казахстана лишила полномочий депутата Мажилиса (нижней палаты парламента) Азамата Абильдаева, поддержавшего политику президента России Владимира Путина и военное вторжение в Украину.

Как сообщает "Настоящее время", в ЦИК с просьбой о лишении мандата обратилась партия "Ак жол", от которой был избран депутат. Ранее партия исключила Абильдаева из своих рядов.

Причиной этого стали слова Абильдаева в интервью Радио Азаттык - Казахской службе Радио Свобода - о том, что он поддерживает Россию в войне с Украиной. Сначала его коллеги по партии заявили, что это его "личное мнение". Позднее председатель партии Азат Перуашев сказал, что высказывания Абильдаева "противоречат позиции партии "Ак жол", а также нарушают партийную и депутатскую этику".

Мандат Абильдаева в любом случае истёк бы через два месяца. Мажилис 19 января был распущен указом президента Казахстана Касым-Жомартом Токаева, внеочередные выборы депутатов пройдут 19 марта.

Казахстан, будучи союзником России по ОДКБ и входя с ней в Евразийский экономической союз, официально не поддержал российское вторжение в Украину, не признал аннексию Россией ряда украинских территорий. Президент Казахстана летом прошлого года в ответ на вопрос главы RT Маргариты Симоньян о том, почему политика Астаны такова, сослался на нормы международного права, отметив, что в стране есть разные точки зрения на действия России. При голосовании в ООН за резолюции с осуждением действий Москвы Казахстан как правило воздерживается.

Радио Свобода

# В мире# Казахстан# Война в Украине
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