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2023.01.21 08:00

ДГБ: Письма об украинцах от имени ведомств – атака, которую связывают с РФ

B
BNS 2023.01.21 08:00
Кибернетическая безопасность
Кибернетическая безопасность / E.Blaževič/LRT nuotr.

Письма об украинских беженцах, рассылаемые от имени учреждений, являются информационной кибератакой, связанной с Россией, сообщили в пятницу в департаменте государственной безопасности (ДГБ).

На этой неделе департамент миграции сообщил, что с использованием несуществующего адреса электронной почты от имени департамента различным адресатам в Литве рассылаются электронные письма.

В этих письмах указано, что в рамках литовско-украинского сотрудничества департамент миграции ведет в Литве поиск украинских военных беженцев, и это якобы связано с прохождением военной службы.

К письмам приложена анкета, куда необходимо вписать личные данные украинских граждан. Отправитель просит отослать эту анкету на адрес электронной почты, якобы принадлежащий посольству Украины.

Департамент государственной безопасности провел первичный анализ этих электронных писем. Было установлено, что, наряду с ложными сообщениями, во вложениях к электронным письмам распространяется вредоносное программное обеспечение.

«По данным ДГБ, данная информационная кибератака осуществляется российскими структурами», – говорится в сообщении ведомства.

Спецслужба рекомендует при получении подозрительного электронного письма подобного характера не открывать прикрепленные вложения и не переходить по ссылкам, находящихся в электронных письмах.

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