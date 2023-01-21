Президент Грузии призвала ужесточить правила пребывания для россиян

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила против возобновления прямого авиасообщения с Россией и призвала ужесточить правила пребывания в стране россиян. Соответствующее заявление опубликовано на сайте грузинского президента.

Зарубишвили отметила, что восстановление прямых рейсов будет выглядеть странным на фоне максимальной поддержки Украины со стороны стран-партнёров Грузии на Западе.

Президент заявила, что правительству необходимо серьёзно изучить вопрос притока российских граждан с учётом социальных и политических параметров. Грузинская общественность, по словам Зурабишвили, должна знать, что её национальные интересы и безопасность учтены и защищены.

Глава государства призвала разработать нормативные акты, согласно которым будет регулироваться пребывание российских граждан в Грузии. Изменения, в частности, должны затронуть трудовое законодательство, регистрацию бизнесе, приобретение недвижимости и открытие русскоязычных школ, говорится в заявлении.

Зурабишвили также подчеркнула, что правительство должно позаботиться о репутации страны и ответить на обвинения в том, что Грузию используют для обхода санкций, введённых против России.

После начала войны с Украиной Россию покинули сотни тысяч граждан. Грузия стала одной из наиболее привлекательных для россиян стран благодаря безвизовому режиму и простоте получения вида на жительство.

По предварительным данным, в 2022 году в Грузию приехали от 120 до 140 тысяч российских граждан. Более 12 тысяч россиян приобрели в стране различные объекты недвижимости. По данным Нацбанка, за 2022 год российские граждане перевели в Грузию более двух миллиардов долларов.

Радио Свобода