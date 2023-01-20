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2023.01.20 17:00

Финляндия объявила о крупнейшем пакете военной помощи для Украины на €400 млн

НГ
Новая газета – Балтия 2023.01.20 17:00
Война России против Украины
Война России против Украины / AP nuotr.

Финляндия объявила о 12-м пакете военной помощи для Украины стоимостью более 400 млн евро, сообщает министерство обороны страны.

«Украина продолжает нуждаться в поддержке в обороне своей территории, и нынешний пакет оборонной помощи является самым крупным на сегодняшний день», — заявил министр обороны Финляндии Микко Савола.

По данным министерства, передача новой помощи стала возможной благодаря сотрудничеству со Швецией. 20 января страны подпишут двустороннюю декларацию, которая предусматривает, что Швеция при необходимости поможет Финляндии компенсировать то, что она передала Украине.

По подсчетам правительства Финляндии, совокупная стоимость всех представленных на данный момент пакетов военной помощи Украине составляет 590 млн евро.

Накануне эстонское правительство одобрило отправку Украине крупнейшего с начала войны пакета помощи общей стоимостью 113 млн евро. В него войдут гаубицы, боеприпасы, машины поддержки артиллерийских частей и гранатометы.

Новый пакет военной помощи Украине от США составляет 2,5 млрд долларов.

Новая газета – Балтия

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