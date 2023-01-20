В Сантаришской больнице умерла пятилетняя девочка: родители обвиняют врачей

Семья пятилетней девочки из Вильнюса обратилась в прокуратуру с просьбой выяснить, надлежащим ли образом выполнял свои обязанности медицинский персонал клиники Santaros. Девочка, которую в больнице лечили от ларингита, умерла. Ее родители обвиняют врачей, которые якобы допустили фатальные ошибки.

По словам главного специалиста отдела коммуникаций Генеральной прокуратуры Гинтаре Виткаускайте-Шаткаускене, на этой неделе в Вильнюсской региональной прокуратуре было начато досудебное расследование по подозрению в невыполнении служебных обязанностей.

"Досудебное расследование начато для того, чтобы ответить на вопросы родственников, а также объективно оценить ситуацию", - сообщила LRT.lt представительница прокуратуры.

Клиника Santaros Вильнюсского университета не комментирует ситуацию.

"Клиника Santaros не может комментировать этот инцидент, пока идет расследование", - говорится в ответе службы коммуникаций клиник Santaros, присланном LRT.lt.

Цель - выяснить правду и предотвратить подобные катастрофы

Хотя с момента трагедии прошло уже более шести месяцев, родителям погибшей девочки до сих пор трудно рассказывать эту историю. Они все еще пытаются смириться с внезапной смертью своей дочери.

Олег Шибков, адвокат, представляющий интересы семьи, комментирует подробности, ставшие достоянием общественности. По его словам, основная причина, по которой родители решили обратиться в правоохранительные органы, - это предотвращение подобных ситуаций.

"Такие катастрофы не должны происходить. Маленький ребенок, пятилетний ребенок, который в принципе здоров и не находится в опасной для жизни ситуации, не страдает от какой-то смертельной болезни, доставляется в больницу. Там, по непонятным причинам, ему не помогают и он умирает. Это необъяснимая ситуация, и такое не должно происходить ни в Литве, ни в мире, когда ребенок умирает по причинам, которые, возможно, в основном заключаются в неоказании своевременной помощи. Именно это мы и просим расследовать: что именно произошло в больнице. Виноват ли в этом врач или врачи, или это вина руководства больницы? Если ребенок погиб в результате преступной халатности, мы хотим, чтобы виновные были установлены и наказаны. Что это урок для них и для других. Не должно быть так, что ребенка привозят в больницу, бросают в палату и оставляют там", - сказал LRT.lt О. Шибков, адвокат, представляющий интересы родителей пятилетней девочки.

По словам адвоката, решение было принято юристами, которые изучали ситуацию вместе с родителями, дав себе время оценить все обстоятельства. Поэтому это не спонтанное желание "сделать что-то".

Скорая помощь / D. Umbraso/LRT nuotr.

"Видите ли, [родителям] нелегко обращаться в прокуратуру. Когда у тебя уже нет ребенка, это не главное... Прошло более полугода, и только сейчас мы обратились в правоохранительные органы. Мы долгое время обсуждали, делать это или нет. Наконец, мы решили, что должны - мы хотим предотвратить повторение подобных ситуаций", - сказал адвокат.

Девочку дважды привозили в приемное отделение

О. Шибков, представляющий интересы семьи, рассказал обстоятельства происшествия. По его словам, родители дважды в тот день возили пятилетнего ребенка с особенностями в отделение неотложной помощи детской больницы Santaros.

"Утром ребенка осмотрели врачи и отправили домой, сказав, что никаких угроз и рисков нет. Поздно вечером состояние ребенка ухудшилось, поэтому родители вернулись в клинику. Основным диагнозом был ларингит. Возможно, даже медицинский персонал не знает, что эта болезнь опасна для маленького ребенка, потому что в тяжелых случаях он может задохнуться. Если мы, простые граждане, знаем об этом, то врачи, безусловно, должны обратить на это внимание. Фельдшер скорой помощи (сопровождавший девочку и ее родителей в больницу - прим. LRT.lt) сказал, что, возможно, следует уделить больше внимания ребенку, что могут быть некоторые риски. Однако оба раза ребенка осматривали врачи больницы, а родителей только успокаивали. В принципе, они приняли ребенка и сказали, что нет никакого риска для ее здоровья и жизни. А утром они собирались отпустить их домой", - раскрыл адвокат подробности истории, закончившейся трагедией.

Хотя медики не видели угрозы жизни девочки, пятилетняя девочка, которая находилась в больнице с родителями для наблюдения, умерла в ту же ночь.

"Она спала и просто перестала дышать. По словам родителей, реаниматоры тоже приехали не сразу - примерно через 20-30 минут. После того как мать подняла всех на ноги, сказав, что ребенок не дышит, никакой помощи не было оказано", - сказал он, добавив, что главной целью было предотвратить повторение таких болезненных событий.

По словам Шибкова, иск семьи направлен на установление наличия признаков уголовного преступления, в том числе роли, которую играли медики, участвовавшие в лечении девочки, и были ли они выполнены надлежащим образом.

"Мы просим дать оценку тому, было ли совершено какое-либо правонарушение или, наоборот, ничего не было сделано, что могло привести к смерти ребенка", - сказал представитель родителей.