Эстонские пограничники распорядились закрасить надписи «русский мир» на прибывшем из РФ грузовом поезде

Вечером 19 января эстонские пограничники велели закрасить сделанные на четырех цистернах прибывшего из России грузового поезда надписи «Русский мир», пишет Rus.err.ee.

Грузовой поезд, перевозивший мазут, прибыл пограничный пункт Койдула. На четырех его цистернах эстонские пограничники обнаружили надписи «Русский мир».

Локомотивная бригада сказала, что ничего не знает об этих надписях, но когда ее предупредили, что вагоны могут отправить обратно в Россию, экипаж предпочел закрасить надписи.

На границе экипаж локомотива поменялся. Поезду, который вез груз из Казахстана в Эстонию транзитом через РФ, разрешили продолжить путь в Таллинн.

Новая газета – Балтия