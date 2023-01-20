Литовский бренд очень популярен у жителей России - украинцы не скрывают своего возмущения

Сообщение в социальных сетях о том, что литовский бренд Viči был признан самым популярным в России, вызвало бурную реакцию. Информация о том, что литовский бренд морепродуктов Viči был самым популярным в России, появилась на украинских Telegram-каналах и порталах, а затем была распространена в Литве.

Популярность не снизилась

Бренд, принадлежащий группе компаний Vičiūnai, на самом деле был не самым популярным, а вторым по популярности, и только в категории рыбной продукции. Французский бренд Bonduelle также подвергся критике в Украине, поскольку он был самым популярным в категории консервированных овощей и фруктов.

Таковы данные опроса россиян, проведенного московской компанией Online Marketing Intelligence.

"Viči» опережает только российский бренд "Русское море", который долгое время находился на втором месте, обогнав литовский бренд только в 2022 году.

Однако даже это не говорит о провале Viči, поскольку их популярность в России выросла на несколько десятых процента, а бренд "Русское море" вырос еще сильнее и теперь отстает от Viči менее чем на один процент. "Viči" является одним из любимых брендов морепродуктов россиян на протяжении 10 лет и занимает первое место с 2015 года.

Стоит отметить, что Viči в опросе не входит в ТОП-20 любимых брендов в России: на первом месте Samsung, за ним следуют Nike, Adidas, Apple, Xiaomi, Zara, Bosch, LG, Ikea, Sony, Puma, Coca-Cola и другие бренды. Кстати, из 20 самых любимых брендов россиян только 4 - российские.

„Viči“ продукция / BNS/„Telegram“

Достижение литовской компании было осуждено в украинских СМИ.

"Все эти годы российской агрессии против Украины литовский бренд не считал, что продолжать работать в России неэтично. И они не ушли с российского рынка даже после начала широкомасштабной агрессии. Следует отметить, что девиз компании - "Проще жить здорово". Конечно, должно быть легко жить, зная, что, платя налоги в бюджет агрессора, ты финансируешь танки и ракеты, которые атакуют украинские города", - пишет портал delo.ua, который первым прокомментировал результаты опроса.



По данным портала, Viči может быть одним из крупнейших налогоплательщиков в России.

Vičiūnai не комментирует

Когда LRT.lt связался с пресс-секретарем компании Vičiūnai по поводу оценки в России, она сообщила, что никаких комментариев не будет.

"Мы не даем комментариев до завершения процесса продажи российского бизнеса", - сказала она.

LRT.lt напоминает, что компания обещала уйти из России к концу лета 2022 года, и сообщалось, что она ищет покупателей. "Vičiūnai" управляется VG Holding, который контролируется В. Матийошайтисом и Л. Скерусом: они делят акции поровну. Как сообщило в июле информационное агентство BNS, в 2021 году консолидированная выручка группы составит 690,5 млн евро, что на 9% больше, чем в 2020 году (632,5 млн евро), а чистая прибыль - почти 10,5 млн евро, что на 60% меньше (26,3 млн евро).

Висвалдас Матийошайтис / J. Kalinsko/BNS nuotr.

Альгирдас Барткус, доцент факультета экономики и делового администрирования Вильнюсского университета (ВУ), говорит, что склонен доверять социологическому опросу, проведенному в России. По его словам, рейтинг показывает, что Viči — это бренд, который действительно любят в России.

Однако Барткус сомневается, что Viči является одним из крупнейших налогоплательщиков в России.

"Самое большее, что может случиться, это то, что они являются одним из крупнейших налогоплательщиков в Калининградской области. Компания по производству рыбных палочек не может быть настолько важной", - сказал он.

Он отметил, что Литва уже экспортировала в Россию в несколько раз меньше товаров, чем до войны в Украине в феврале 2022 года, то есть 0,6% товаров, экспорт российских товаров также значительно сократился.

В этой ситуации следует отметить, что компания откладывает уход с российского рынка. Эксперт сомневается, что "Vičiūnai" в России в будущем будут выходить на новые рынки.

Протесты в Каунасе компании „Viči“ / V. Šukštos/LRT nuotr.

"Санкции, введенные против Российской Федерации, значительно замедлят экономический рост, хотя нельзя сказать, что он не остановился. Страны, торговавшие с ним, получат дополнительные стимулы для сокращения объемов торговли. Жители Казахстана и Узбекистана будут менее охотно покупать замороженную рыбную продукцию. Они в России по-прежнему обслуживают локализованный рынок без особых перспектив расширения", - размышляет он.

По словам Барткуса, компания Vičiūnai в России — это "рискованная покупка в рискованном месте", а ее связи с мэром Каунаса Матиошайтисом угрожают безопасности литовского государства из-за возможного давления.

Он также считает, что неизменное предпочтение российского населения западным брендам показывает, что идеология и воинственность оторваны от повседневных привычек.

"Это показывает, что утверждение российского правительства о том, что большинство населения поддерживает президента, не может вызывать большого доверия. Другое дело, что, может быть, люди выступают за Путина, за войну, но они делают различие, что есть товары и продукты. Политика – это одно, бренды - другое", - сказал Барткус.