По подозрению в вымогательстве взятки задержан бывший директор СРФП Юцявичюс

Служба специальных расследований (ССР) задержала бывшего директора Службы расследований финансовых преступлений (СРФП) Кястутиса Юцявичюса, он подозревается в вымогательстве взятки.

Он был арестован в четверг вечером сразу после получения предполагаемой взятки. Бывшего директора СРФП обвинили в торговле влиянием.

Как сообщили в пятницу в ССР, после получения информации о том, что бывший директор СРФП К. Юцявичюс предположительно требует взятку, служба начала досудебное расследование по подозрению в злоупотреблении влиянием.

По версии следствия, К. Юцявичюс, возможно, потребовал и получил взятку в размере 2000 евро за изменение процессуального статуса лица в ходе расследования, проводимого СРФП. Также за взятку было обещано вернуть вещи, изъятые в ходе следствия.

К. Юцявичюс является единственным подозреваемым в деле, сообщила в пятницу BNS представитель ССР Рената Кеблене.

К. Юцявичюс занимал должность руководителя СРФП в 2012-2017 годах. По истечении срока он оставил службу системе внутренних дел и вышел на пенсию.