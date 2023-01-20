Более миллиона французов вышли на марши против пенсионной реформы

Около 1,1 миллиона человек присоединились к уличным шествиям против повышения пенсионного возраста во Франции с 62 до 64 лет. Такие данные привело французское МВД по итогам дня общенациональной забастовки.

По подсчётам профсоюзов, которые выступили инициаторами протестов, по всей стране в демонстрациях приняли участие более двух миллионов человек, из которых 400 тысяч – в Париже.

На марше в столице задержали 38 человек, сообщила парижская полиция. Также она зафиксировала несколько мелких инцидентов, в ходе которых полицейские применили слезоточивый газ. В целом же шествие под ледяным дождём в Париже прошло мирно.

В день общенациональной забастовки во Франции была нарушена работа школ и транспорта, сокращена выработка электроэнергии, прекращены отгрузки на нефтеперерабатывающих заводах. Кроме того, были закрыты несколько выставочных залов Лувра и Версальский дворец, а Эйфелева башня предупредила о возможных сбоях в работе.

Во время протестов президент Франции Эммануэль Макрон, который считается главным инициатором пенсионной реформы, находился на саммите в Барселоне. Он признал недовольство населения, но отметил, что реформа необходима, чтобы "спасти" французские пенсии.

По оценкам Минтруда Франции, реформа позволит экономить почти 18 миллиардов евро ежегодно, благодаря чему пенсионная система может стать безубыточной к 2027 году. Власти страны настаивают, что более поздний выход граждан на пенсию – единственный способ сохранить платёжеспособность системы. Профсоюзы же предлагают ввести дополнительные налоги для богатых или увеличить отчисления с заработной платы для работодателей.

Опросы показывают, что около 60% французов выступают против реформы Макрона, а 46% готовы присоединиться к протестам. Воодушевлённые массовостью вчерашних демонстрация, профсоюзы объявили о новых забастовках и акциях 31 января, чтобы заставить власти отказаться от пенсионной реформы.

Ожидается, что французское правительство официально представит законопроект о повышении пенсионного возраста в понедельник, 23 января. В феврале документ поступит в парламент – Макрон надеется заручиться поддержкой консерваторов, чтобы законопроект был принят. Большинство оппозиционных партий, в том числе левые и ультраправые, выступают против.

Пенсионную реформу называют серьёзным испытанием для президенства Макрона. В 2019 году Макрон уже пытался её провести – тоже на фоне затяжных забастовок и многочисленных акций протеста. Тогда планам Макрона помешала пандемия COVID-19.

Радио «Cвобода»