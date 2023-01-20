Глава ЦРУ тайно посетил Киев, чтобы рассказать о планах России

Директор ЦРУ Уильям Бернс в конце прошлой недели тайно приезжал в Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и руководством украинской разведки, пишет The Washington Post со ссылкой источники.

Бернс проинформировал Зеленского о предполагаемых военных планах России в Украине. Представитель ЦРУ в разговоре с изданием отказался рассказать подробности этого разговора.

Обсуждался также вопрос о том, как долго Украина может рассчитывать на помощь со стороны США и Запада. Бернс подчеркнул неотложность момента на поле боя и признал, что в какой-то момент помощь будет получить сложнее.

По данным издания, Зеленский и его помощники ушли со встречи с впечатлением, что поддержка Киева со стороны администрации Джо Байдена остается сильной, а чрезвычайное финансирование Украины в размере 45 млрд долларов, принятое Конгрессом в декабре, продлится по крайней мере до июля или августа.

"Директор Бернс посетил Киев, где он встретился с коллегами из украинской разведки, а также с президентом Зеленским и подтвердил нашу постоянную поддержку Украины в ее защите от российской агрессии", – сказал официальный представитель США.

В середине января 2022 года директор ЦРУ Уильям Бернс рассказал Зеленскому о планах России по вторжению. По информации ЦРУ, российские военные планировали нанести удары по Киеву, произвести высадку в Гостомеле, блокировать столицу и сместить, в том числе путем убийства, высшее руководство страны с помощью уже действующих диверсионных групп.

В 2023 году США заложили в бюджете 44,9 млрд долларов на оказание помощи Украине и союзникам США по НАТО. Днем ранее США объявили, что передадут Киеву военную помощь на сумму $2,5 млрд. В числе прочего Киев получит от Вашингтона 59 боевых машин пехоты Bradley, 90 боевых бронированных машин Stryker и боеприпасы для ЗРК NASAMS.

"Настоящее время"