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2023.01.20 10:58

В Вильнюсе пройдет конференция "Снежная встреча 2023"

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BNS, LRT.lt 2023.01.20 10:58
Вильнюс
Вильнюс / E.Blaževič/LRT nuotr.

В пятницу в Вильнюсе пройдет ежегодная конференция по внешней политике и политике безопасности "Снежная встреча 2023" ("Snow meeting 2023").

Как сообщили в Министерстве иностранных дел Литвы, в этом году в ходе дискуссий максимальное внимание будет уделено обсуждению поддержки западными странами Украины и приоритетов предстоящей встречи глав государств НАТО в Вильнюсе.

В МИД заявили, что на саммите 11-12 июля ожидается около 40 делегаций стран-членов и стран-партнеров НАТО, по предварительным данным, в мероприятии примут участие около 5 тыс. человек. Такой саммит Литва принимает впервые.

Конференция "Снежная встреча" в таком формате проводится в этом году уже в шестнадцатый раз. В мероприятии примут участие литовские и зарубежные политики, представители официальных ведомств, эксперты в области политики безопасности и представители академического сообщества.

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