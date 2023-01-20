В Вильнюсе пройдет конференция "Снежная встреча 2023"

В пятницу в Вильнюсе пройдет ежегодная конференция по внешней политике и политике безопасности "Снежная встреча 2023" ("Snow meeting 2023").

Как сообщили в Министерстве иностранных дел Литвы, в этом году в ходе дискуссий максимальное внимание будет уделено обсуждению поддержки западными странами Украины и приоритетов предстоящей встречи глав государств НАТО в Вильнюсе.

В МИД заявили, что на саммите 11-12 июля ожидается около 40 делегаций стран-членов и стран-партнеров НАТО, по предварительным данным, в мероприятии примут участие около 5 тыс. человек. Такой саммит Литва принимает впервые.

Конференция "Снежная встреча" в таком формате проводится в этом году уже в шестнадцатый раз. В мероприятии примут участие литовские и зарубежные политики, представители официальных ведомств, эксперты в области политики безопасности и представители академического сообщества.