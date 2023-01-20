В литовских глазированых сырках нашли добавку из насекомых, производители говорят - "это провокация"

Несмотря на единодушное мнение мировых ученых о том, что пищевые добавки из насекомых будут становиться все более популярными, литовское общество к этому еще не готово. Когда в Интернете стала распространяться информация о том, что в сырках "Uriga" содержится добавка, изготовленная из насекомых кокцидов, компания объяснила, что это не так. "Biržų duona" также привлекла внимание в связи с предполагаемым использованием в ее продукции муки из сверчков, но отметила, что эта добавка не присутствует в ее продукции.

Продукт не содержит добавки

В понедельник на странице "Būkime vieningi" был опубликован текст о том, что "В последнее время социальные сети пестрят информацией о наличии во многих наших любимых сырках добавки Е120, которая производится из насекомых".

Сайт сообщил, что проверил сайт e-gulbele.lt и состав сыров Uriga и обнаружил добавку E120, которая производится из кокцидов - насекомых, часто встречающихся на растениях.

Раймонда Кряучюнайте, технолог компании Uriga, производящей глазированные сырки, сказала LRT.lt, что распространяемая в интернете информация о том, что пищевая добавка, используемая в сырках, производится из насекомых, является "самой элементарной провокацией".

"Это была ошибка на сайте "Barbora", другой сайт скопировал у них. Я связалась с "Barbora", и они очень быстро исправили ошибку. Вы знаете, что делают компьютерщики: они копируют-вставляют. Дело в том, что состав [сырка] был правильным, а эти [пищевые] добавки остались от другого продукта. Я пыталась написать на сайтах, где появилась информация, что они не содержат этих добавок", - сказала технолог.

По словам Кряучунайте, когда на странице "Būkime vieningi" была опубликована информация о том, что в сырах "Uriga" используется пищевая добавка Е120, которая получается из насекомых, на объяснения компании не отреагировали. Однако позже публикация была дополнена комментарием представителя компании, в котором говорилось, что эта добавка не присутствует в сырке.

"Я также написала в комментариях на Facebook - понимаете ли вы, что согласно всем требованиям к маркировке продуктов питания, то, что добавлено в продукт, должно быть написано. В качестве добавки указан только лецитин, а E120 отсутствует. В конце концов, E120 - это краситель красного цвета - что мы красим в сырке? Кроме упаковки. Ведь мы не красим творог или маковые зерна", - сказала Р. Кряучюнайте.

Сырки „Uriga“ / Įmonės nuotr.

Ущерб уже нанесен

Компания является производителем, сказала она, и поэтому придерживается позиции, что дети тоже едят сырки, поэтому не нужно ничего придумывать.

"Лецитин - это натуральное вещество, люди принимают его в качестве пищевой добавки, он необходим для предотвращения расслаивания глазури, это рапсовый лецитин, полностью натуральное [вещество]. Когда вам подбрасывают такую провокационную субстанцию. Когда кто-то вообще не работал в пищевом секторе, не знает стандартов маркировки, требований, они попадают впросак, я буду модным, я напишу статью. А теперь нам нужно оправдываться", - сказала она.

Лаура Ауриле, коммерческий директор сайта e-gulbele.lt, подтвердила LRT.lt, что на странице была допущена ошибка и что информация могла быть скопирована с другого продукта.

Л. Ауриле опубликовала комментарий, в котором извинилась за неверную информацию о сырках "Uriga".

"Информация в статье (фрагмент фотографии на сайте) ошибочно скопирована с другого продукта. В настоящее время ошибка исправлена. Мы еще раз приносим извинения за эту информацию", - написал коммерческий директор e-gulbele.lt.

Юргита Гижайте-Тулабиене, менеджер по коммуникациям компании по доставке продуктов питания и товаров повседневного спроса Barbora, подтвердила LRT.lt, что ошибка в описании ингредиентов продукта была зафиксирована на прошлой неделе.

"На прошлой неделе мы получили информацию от поставщика этих сырков об ошибке в составе и запрос на исправление. Как видите, в составе указано, что сырок содержит лецитин - Е322. Мы исправили информацию, но мы еще свяжемся с поставщиком, чтобы проверить, все ли было исправлено правильно, потому что ошибка действительно была", - сказала она.

Сырки „Uriga“ / Įmonės nuotr.

Массовое производство из сверчковой муки будет нерентабельным

"Biržų duona" также привлекла к себе внимание, когда в интернете появилась информация о том, что компания начала использовать муку из сверчков в своих хлебобулочных изделиях.

Наталия Курганове, менеджер по маркетингу и развитию компании Biržų duona, в комментарии для LRT.lt рассказала, что получает два типа запросов на эту тему: одни люди интересуются, используем ли мы такую муку в нашей выпечке, а другие просят выпечку со сверчками.

"К сожалению, мы вынуждены разочаровать наших клиентов. В наших магазинах не было и нет продуктов с мукой из сверчков. Пару лет назад мы провели пробную партию в нашем экспериментальном магазине - скандинавский клиент хотел представить такую выпечку на своем рынке. Однако проект не был полностью разработан, и продукция не попала на полки магазинов. Поэтому мы успокаиваем наших обеспокоенных покупателей и предлагаем им обратиться к другим производителям, если они хотят попробовать продукты, изготовленные из муки сверчков", - написала Курганове.

На Западе, по ее словам, отношение к продуктам из сверчков более спокойное.

"В Литве спрос на продукцию из сверчков очень мал, а поскольку такая продукция еще и дорогая, массовое производство было бы просто нерентабельным", - сказала она.

LRT.lt напоминает, что ранее Государственная продовольственно-ветеринарная служба (ГПВС) заявила, что все требования, применяемые к другим продуктам питания, распространяются и на продукты из насекомых. Как и раньше, производители должны будут указывать, используют ли они в своих продуктах муку из сверчков.