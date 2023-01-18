Лауринас Рагяльскис

Новости

6 мин. назад

Прокурор: Рагяльскис своими высказываниями оскорблял евреев и белорусских активистов

Литовско-белорусская граница

Новости

25 мин. назад

Литва денонсировала договор о приграничном сотрудничестве с Беларусью

Сбербанк России

Новости

51 мин. назад

Российский Сбербанк начал работу в аннексированном Крыму

Беларусские активисты

Новости

1 ч. назад

Прокуратура Беларуси требует приговорить к двум годам Дарью Лосик, которая "позиционировала себя как жена политзаключенного"

Паланга

Новости

1 ч. назад

Рекордный прирост населения в Литве: Паланга и Клайпеда лидируют в списке городов

Федор Крашенинников

Новости

1 ч. назад

Политолог Федор Крашенинников: Алексей Навальный - это личный узник Путина

Генераторы из Литвы уже в Украине

Новости

1 ч. назад

Министерсво энергетики: Литва поставила в Украину больше всего генераторов и трансформаторов среди стран-членов ЕС

Война в Украине

Новости

2 ч. назад

Правительство Литвы намерено выделить 0,2 млн евро электросетям Украины

Мигранты (ассоциативное фото)

Новости

2 ч. назад

В Паневежском районе задержаны нелегально перевозившие иранцев узбеки

Продукты

Новости

2 ч. назад

Сейм собирается запретить магазинам выбрасывать не пригодные для продажи продукты питания

Болгария

Новости

3 ч. назад

Болгария тайно спасла Украину в начале вторжения РФ

Автомобильная парковка

Новости

3 ч. назад

Парковочные зоны в Вильнюсе расширены - как получить разрешение на парковку и сколько это стоит?

Китай

Новости

3 ч. назад

Эксперты: Индия обошла Китай по численности населения

Дети

Новости

4 ч. назад

Детский омбудсмен Украины: из 14 тысяч незаконно вывезенных в РФ украинских детей удалось вернуть лишь 125

Дорога зимой

Новости

5 ч. назад

В 2022 году зафиксировано самое низкое число погибших на дорогах за 30 лет

Люсиль Рандон

Новости

5 ч. назад

Умерла старейшая женщина в мире – ей было 118 лет

Новости

2023.01.18 16:05

Прокурор: Рагяльскис своими высказываниями оскорблял евреев и белорусских активистов

B
BNS, LRT.lt 2023.01.18 16:05
Лауринас Рагяльскис
Лауринас Рагяльскис / P. Peleckio/BNS nuotr.

Пророссийский активист Лауринас Рагяльскис в своих публичных высказываниях оскорблял евреев и белорусов, размещал оскорбительные видеоролитки в интернете, также собрал в мусорный пакет у посольства Беларуси в Вильнюсе портреты погибших из-за действий минского режима белорусов, заявила прокуратура.

"(Л. Рагяльскис – BNS) делал вещи, которыми оскорблял и унижал группу людей из-за национальности, политических убеждений, осквернил место публичной памяти", - заявил в среду на судебном заседании в Вильнюсском городском окружном суде прокурор Мантас Янушкевичюс, который оглашал обвинения.

46-летний Л. Рагяльскис не признал своей вины и заявил, что будет давать показания только после анализа всех материалов дела. Он полагает, что не нарушал законов Литвы.

В среду суд приступил к рассмотрению дела по существу, попытки начать дело предпринимались около полугода, слушания отменялись из-за различных ходатайств Л. Рагяльскиса.

По делу будут допрошены 24 свидетеля, в том числе председатель Литовской еврейской общины Фаина Куклянски.

Лауринас Рагяльскис
Лауринас Рагяльскис / D. Umbraso/LRT nuotr.

Согласно уголовному делу, в октябре 2020 года Л. Рагяльскис якобы снял на видео у посольства Беларуси на ул. Миндауго себя, свои оскорбления, снимал видео с оскорблением группы лиц и размещал их в соцсетях.

Ранее протестовавшие у суда белорусы заявили BNS, что видео Л. Рагяльскиса их оскорбляют, что обвиняемый передает данные в КГБ Беларуси, из-за чего белорусов преследуют, а у родственников бежавших от преследований в Литву проходят обыски.

Л. Рагяльскис ранее упоминался в опубликованной оценке угроз национальной безопасности Департамента государственной безопасности. По данным разведки, этот человек "курирует сайт на литовском языке с антизападными и пророссийскими статьями".

Лауринас Рагяльскис
Лауринас Рагяльскис
Лауринас Рагяльскис
Лауринас Рагяльскис
# Литва
Литовско-белорусская граница
27 мин. назад

Литва денонсировала договор о приграничном сотрудничестве с Беларусью

Сбербанк России
53 мин. назад

Российский Сбербанк начал работу в аннексированном Крыму

Беларусские активисты
1 ч. назад

Прокуратура Беларуси требует приговорить к двум годам Дарью Лосик, которая "позиционировала себя как жена политзаключенного"

Паланга
1 ч. назад

Рекордный прирост населения в Литве: Паланга и Клайпеда лидируют в списке городов

Федор Крашенинников
Интервью ЛРТ
1 ч. назад
Интервью ЛРТ

Политолог Федор Крашенинников: Алексей Навальный - это личный узник Путина

Генераторы из Литвы уже в Украине
1 ч. назад

Министерсво энергетики: Литва поставила в Украину больше всего генераторов и трансформаторов среди стран-членов ЕС

Война в Украине
2 ч. назад

Правительство Литвы намерено выделить 0,2 млн евро электросетям Украины

Мигранты (ассоциативное фото)
2 ч. назад

В Паневежском районе задержаны нелегально перевозившие иранцев узбеки

Продукты
2 ч. назад

Сейм собирается запретить магазинам выбрасывать не пригодные для продажи продукты питания

Болгария
3 ч. назад

Болгария тайно спасла Украину в начале вторжения РФ

Минск
2023.01.18 10:35

Правительство Литвы намерено отозвать договор о приграничном сотрудничестве с Беларусью

Китай
2023.01.18 08:53

Науседа: Китай меняет позицию по Литве

Автомобильная парковка
2023.01.18 12:21

Парковочные зоны в Вильнюсе расширены - как получить разрешение на парковку и сколько это стоит?

Алексей Арестович
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
2023.01.17 16:20
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Феномен Арестовича. Почему ушел в отставку советник офиса президента Украины

В Броварах упал вертолет
2023.01.18 09:41

Под Киевом на территории детсада упал вертолет: погибло руководство МВД Украины

Обновлено
Немецкие танки Leopard-2
6
2023.01.17 16:28

Затягивание решений или заморозка конфликта: поставит ли Запад Украине танки?

6
 Вильнюсский Старый театр (бвший Русский драмтеатр Литвы)
2023.01.18 09:56

"Проклятая любовь": должен ли Вильнюсский старый театр отказаться от спектаклей по пьесам пророссийских авторов?

В Вильнюсе открыт крематорий
12
2023.01.18 09:15

Александр Двоеглазов. Как в Вильнюсе крематорий открывали…

12
Урсула фон дер Ляйен
2023.01.17 18:06

Фон дер Ляйен: Россию ожидают десятки лет рецессии

Паланга
2023.01.18 14:37

Рекордный прирост населения в Литве: Паланга и Клайпеда лидируют в списке городов