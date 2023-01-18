Прокурор: Рагяльскис своими высказываниями оскорблял евреев и белорусских активистов

Пророссийский активист Лауринас Рагяльскис в своих публичных высказываниях оскорблял евреев и белорусов, размещал оскорбительные видеоролитки в интернете, также собрал в мусорный пакет у посольства Беларуси в Вильнюсе портреты погибших из-за действий минского режима белорусов, заявила прокуратура.

"(Л. Рагяльскис – BNS) делал вещи, которыми оскорблял и унижал группу людей из-за национальности, политических убеждений, осквернил место публичной памяти", - заявил в среду на судебном заседании в Вильнюсском городском окружном суде прокурор Мантас Янушкевичюс, который оглашал обвинения.

46-летний Л. Рагяльскис не признал своей вины и заявил, что будет давать показания только после анализа всех материалов дела. Он полагает, что не нарушал законов Литвы.

В среду суд приступил к рассмотрению дела по существу, попытки начать дело предпринимались около полугода, слушания отменялись из-за различных ходатайств Л. Рагяльскиса.

По делу будут допрошены 24 свидетеля, в том числе председатель Литовской еврейской общины Фаина Куклянски.

Лауринас Рагяльскис / D. Umbraso/LRT nuotr.

Согласно уголовному делу, в октябре 2020 года Л. Рагяльскис якобы снял на видео у посольства Беларуси на ул. Миндауго себя, свои оскорбления, снимал видео с оскорблением группы лиц и размещал их в соцсетях.

Ранее протестовавшие у суда белорусы заявили BNS, что видео Л. Рагяльскиса их оскорбляют, что обвиняемый передает данные в КГБ Беларуси, из-за чего белорусов преследуют, а у родственников бежавших от преследований в Литву проходят обыски.

Л. Рагяльскис ранее упоминался в опубликованной оценке угроз национальной безопасности Департамента государственной безопасности. По данным разведки, этот человек "курирует сайт на литовском языке с антизападными и пророссийскими статьями".