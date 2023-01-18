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2023.01.18 12:59

Болгария тайно спасла Украину в начале вторжения РФ

U
UNIAN 2023.01.18 12:59
Болгария
Болгария / AP nuotr.

Болгария негласно поставляла Украине топливо и комплектующие к советским образцам оружия. Эти поставки держали в тайне, чтобы их не сорвали пророссийские политики в болгарском правительстве, пишет Welt.

Издание отмечает, что в первые месяцы российского вторжения украинская армия испытывала острую нехватку горючего и боеприпасов советских калибров. На помощь пришла Болгария.

Из-за пророссийской ориентации значительной части болгарских элит София демонстрировала позицию, что она не вооружает Украину. Однако это была "дымовая завеса".

На основе интервью с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, бывшим премьер-министром Болгарии Кириллом Петковым и его министром финансов Ассеном Василевым журналисты составили "картину того, как Болгария вмешалась в брешь" и через посредников помогала Киеву критически необходимым оружием, боеприпасами и дизтопливом в прошлом году.

По данным журналистов, болгарское правительство не стало заключать с Украиной межправительственные сделки, наладив поставки через посреднические компании в Болгарии и за рубежом. Военные товары шли в Румынию, Венгрию и Польшу, а уже оттуда в Украину.

"По нашим оценкам, около трети боеприпасов, необходимых украинской армии на раннем этапе войны, поступали из Болгарии", — заявил Петков.

По словам Василева, дизельное топливо, отправленное Болгарией в Украину, было получено при переработке российской сырой нефти на заводе "Лукойл" в Болгарии.

"Болгария стала одним из крупнейших экспортеров дизельного топлива в Украину и временами покрывала 40 процентов потребностей Украины", — заявил бывший министр финансов страны.

Кулеба подтвердил эти данные, отметив, что без болгарской помощи россияне захватили бы больше сел и городов, "убили бы, замучили и изнасиловали" больше украинцев.

"Кирилл Петков проявил принципиальность, и я всегда буду ему благодарен за то, что он использовал все свои политические навыки для поиска решения", – заявил Кулеба, отметив, что тогда премьер министр Болгарии решил быть на "правильной стороне истории", хотя часть болгарской правящей коалиции была за Россию.

По информации журналистов, все поставки из Болгарии в Украину были профинансированы США и Великобританией.

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