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2023.01.19 08:22

В Вильнюсе появляются домики для кошек: муниципалитет предупреждает, что самовольно строить их запрещено

РГ
Реда Гилите, Телевидение ЛРТ, LRT.lt 2023.01.19 08:22
Домики для котов в Вильнюсе
Домики для котов в Вильнюсе / R. Gilytės/LRT nuotr.

Проект "Зимние дома для кошек" был запущен 5 лет назад в столичном муниципалитете. Муниципалитет строит до 20 домов в год для бездомных кошек. Однако организации по защите животных признают, что спрос гораздо выше, особенно в холодное время года. Жители не могут строить такие домики самостоятельно, поскольку бездомные кошки могут питаться или иметь специальные домики только в районах, выбранных и утвержденных муниципалитетом.

Несколько месяцев назад во дворе Верховного суда Литвы был построен кошачий домик. Сигита Руденайте, бывший председатель Верховного суда, говорит, что кошек уже давно кормят сотрудники суда. Количество котят не уменьшается, и новые семьи четвероногих животных поселяются у их здания. Тогда они решили, что им нужен кошачий дом.

Как только они узнали о проекте муниципалитета, они попросили поставить кошачий домик в их дворе. Это оказался медленный процесс. Заявка на строительство домика была подана в январе прошлого года, а построен он был только в ноябре.

"Теперь у нас есть дворовые коты с юридическим образованием", - пошутила судья. Она говорит, что пока нет возможности отлавливать кошек, чтобы стерилизовать их, поэтому вопрос о необходимости питомника не обсуждался.

"Мы видели, что люди реагировали хорошо, это забота о животных, их, на самом деле, очень жалко", - говорит Руденайте.

Муниципалитет: интерес к домикам растет с каждым годом

По словам Гинтараса Леперскаса, начальника отдела административной деятельности Вильнюсского самоуправления, город ежегодно строит 18 домиков для бездомных кошек. Стоимость каждого домика составляет 300 евро.

"Каждый год мы объявляем тендер, и покупаем услуги у тех, кто предложит самую низкую цену", - говорят в муниципалитете.

По его словам, популярность домиков не уменьшается, но муниципалитет не может позволить себе построить столько, сколько поступает заявок.

"Интерес не угасает. Есть дворовые кошки и люди, которые хотят о них заботиться. Некоторые люди строят такие дома сами, а некоторым их строят организации по защите животных», - говорит Леперскас.

Кот
Кот / R. Gilytės/LRT nuotr.

За пять лет муниципалитет построил около 70 домов для кошек. Планов по остановке проекта пока нет.

"Есть сообщения о поврежденных домах, но радует, что это случается не очень часто", - говорит представитель муниципалитета.

Он напоминает, что кормление бездомных кошек и строительство домов для них разрешено только в районах, выбранных и утвержденных муниципалитетом. Только конкретное лицо в конкретном месте может быть уполномочено муниципалитетом ухаживать за бездомными кошками. Кроме того, этот человек должен заботиться о здоровье кошек, стерилизовать / кастрировать их.

"Кошкин дом" - только в соответствии с утвержденными чертежами

Идея строительства кошачьих домов была задумана пять лет назад организацией Animal Welfare Initiative. Ее руководитель говорит, что различные кошачьи домики строились жителями и раньше.

"Но проблема заключалась в том, что любители животных строили очень разные дома, а многие из них строили даже не дома, а навесы и беседки из различных материалов, которые выглядели не очень эстетично, и строились в несанкционированных местах", - говорит Беатриче Вайтекунайте-Плиуске, руководитель Инициативы по защите животных.

Именно тогда возникла необходимость стандартизировать дома, придать им эстетичный вид и использовать правильные материалы.

«У организации была и другая цель: примирить две стороны - тех, кто любит животных, и тех, кто их не любит. Похоже, что в какой-то степени это удалось», - говорит глава организации по защите животных.

Чтобы избежать необходимости обращаться в муниципалитет за чертежом каждый раз, когда житель хочет построить дом, организация Animal Welfare Initiatives согласовала чертеж дома и разместила его на своем сайте. И теперь, когда он составлен, больше нет необходимости отдельно согласовывать его с муниципалитетом. По словам Б. Вайтекунайте-Плюске, хотя проект теперь осуществляется только муниципалитетом, в организацию по-прежнему обращаются многие люди с просьбой построить домики для кошек.

"Особенно зимой, как сейчас, и когда животные остаются без крова, в этом есть реальная необходимость. (...) Недавно мы разговаривали с представителями Вильнюсского городского самоуправления и сказали, что постараемся сделать хотя бы несколько таких домов со своей стороны", - говорит лидер организации.

Домики для котов в Вильнюсе
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