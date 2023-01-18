Умерла старейшая женщина в мире – ей было 118 лет

Во Франции умерла самая пожилая в мире женщина – монахиня Люсиль Рандон. Ей было 118 лет.

Рандон родилась 11 февраля 1904 года – в год начала русско-японской войны и открытия метрополитена в Нью-Йорке. В ранние годы она работала гувернанткой, а в 40 лет ушла в монастырь. С 1979 года Рандон жила в домах престарелых, где продолжала ухаживать за людьми вплоть до своего столетия.

В 2020 году Рандон призналась французскому радио, что не представляет, как ей удалось прожить так долго. "Понятия не имею, в чём секрет", – сказала она.

Самой пожилой жительницей планеты Рандон признали в апреле 2022 года – после смерти 119-летней японки Канэ Танаки. Рандон стала четвёртой по продолжительности жизни женщин в истории. Старейшей считается француженка Жанна Кальман, умершая в 1997 году в возрасте 122 лет.

После смерти Рандон самой пожилой женщиной в мире стала Мария Браньяс Морера, которой сейчас 115 лет.

Радио «Cвобода»