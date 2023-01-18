Правительство Литвы намерено отозвать договор о приграничном сотрудничестве с Беларусью

Правительство Литвы в среду намерено решить, следует ли денонсировать подписанный 16 лет назад с Беларусью договор о принципах приграничного сотрудничества.

Этот процесс инициировало Министерство внутренних дел (МВД), которое заявило, что в нынешней геополитической ситуации реализация договора невозможна и не станет возможной в ближайшее время.

"Это также было бы проявлением политической воли, потому что нынешняя ситуация ненормальна, когда, с одной стороны, действует соглашение о сотрудничестве, а с другой стороны, белорусское правительство заняло конфронтационную позицию как в организации потоков нелегальных мигрантов, так и в непосредственном участии и поддержке российской агрессии. Мы считаем, что наличие такого соглашения становится двусмысленным", - заявил ранее BNS вице-министр внутренних дел Арнольдас Абрамавичюс.

Согласно проекту, перестанет действовать соглашение между правительствами Литвы и Беларуси, подписанное в Вильнюсе 1 июня 2006 года, в котором определены сферы приграничного сотрудничества.

Согласно данному документу, Литва и Беларусь договорились о сотрудничестве в области инфраструктуры, защиты окружающей среды, эффективного использования энергоресурсов, туризма, отдыха, спорта, культурного наследия, образования, деловой инфраструктуры, перемещения транспортных средств и пассажиров через границу и т.д.

Литва и Беларусь также договорились об обмене информацией и оказании помощи на границе в случае чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Это соглашение также охватывает сотрудничество в еврорегионах.

Уже после выборов президента Беларуси 2020 года, результаты которых не признаются Западом, литовское правительство приняло протокольное решение о приостановке выплат белорусским партнерам, участвующим в совместных проектах.