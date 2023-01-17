Науседа в Давосе обсудил ситуацию в Украине с представителями ВТО и ОЭСР

В среду президент Литвы Гитанас Науседа, участвующий во Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе, обсудил ситуацию в Украине на встрече с руководителями Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Всемирной торговой организации (ВТО).

Как сообщила администрация президента, речь шла о последствиях развязанной Россией войны для Украины и международной торговли, обсуждалась также донорская помощь Украине в проведении реформ и восстановлении страны, а также экспорт продуктов питания из Украины.

Как говорится в сообщении, литовский лидер поблагодарил главу ОЭСР Матиаса Корманна за личное участие в руководстве процессом интеграции Украины в эту организацию.

«Поддержка Украины в проведении реформ, которые помогли бы стране быстрее внедрить стандарты ОЭСР, крайне важна сегодня, и как моральная поддержка воюющего государства, и как сильный политический сигнал агрессору о том, что мы едины и видим Украину как неотъемлемую часть демократического мира», — сказал Науседа.

Он призвал как можно скорее начать процесс переговоров о членстве Украины в ОЭСР и подготовить критерии принятия - план действий после принятого в октябре 2022 года решения Совета ОЭСР признать Украину перспективным кандидатом и предусмотреть начальный диалог присоединения.

Президент Литвы подчеркнул важную роль ОЭСР в создании координационного механизма для международных доноров Украины.

«Открытие в прошлом году офиса Украины в ОЭСР, который финансируется Литвой и Польшей, является важным шагом в этом направлении. Надеемся, что в ближайшее время офис перенесет свою деятельность из Парижа в Киев», - сказал Науседа.

На встрече с генеральным директором ВТО Нгози Оконджо-Ивеалой президент поднял вопрос об угрозе глобального продовольственного кризиса и подчеркнул, что вся ответственность за ситуацию лежит на России, которая ведет войну против Украины.

«Утверждения России о том, что из-за введенных против нее санкций может возникнуть дефицит продовольствия на мировых рынках, являются ложью. Санкции ЕС не препятствуют экспорту российской сельхозпродукции. Именно российские военные корабли мешают Украине вывозить урожай», - заявил Науседа.

Глава Литовского государства подчеркнул важность соблюдения международных правил противодействия незаконному экономическому давлению и высказался за укрепление функций ВТО в обеспечении мирового торгового порядка.