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2023.01.17 14:07

Придется пересесть на автобусы: самый популярный маршрут поездов в Литве будет ходить гораздо реже

РГ
Реда Гилите, Телевидение ЛРТ, LRT.lt 2023.01.17 14:07
Lietuvos geležinkeliai
Lietuvos geležinkeliai / E. Blaževič/LRT nuotr.

С начала февраля поезда по маршруту Вильнюс-Клайпеда-Вильнюс будут ходить реже. Первый этап электрификации будет проведен в феврале-мае, а завершение работ запланировано на 2025 год. Автобусные операторы готовятся к изменениям, пуская больше автобусов по маршрутам, по которым больше не ходят поезда. 

Скоростной поезд из столицы в Клайпеду, который отправляется в 11 утра, не будет ходить с 6 февраля до мая. Как и ряд других маршрутов. Компания Lietuvos geležinkeliai запускает проект электрификации, который будет завершен примерно к 2025 году. Первые работы запланированы на участке Кайшядорис-Радвилишкис, а осенью - на участке Шяуляй-Клайпеда. Это означает, что движение поездов будет ограничено не только в этом году.

Люди в интервью LRT.lt не скрывали своего возмущения.

"Я студентка и живу недалеко от Клайпеды, поэтому я не представляю, как мне придется возвращаться, наверное, буду реже возвращаться к родителям", - говорит девушка, встреченная на вильнюсском вокзале.

Маршрут Вильнюс-Клайпеда-Вильнюс является самым популярным. Во время праздников вагоны всегда переполнены, и билет нужно покупать почти за неделю. Линас Баужис, руководитель LTG Link, обещает, что во время Пасхи поезда будут ходить в обычном режиме, но ежедневное расписание становится другим.

"В обычные дни в Клайпеду будут курсировать два поезда, а в выходные дни поезда будут курсировать в обычном режиме. Пострадает и маршрут Каунас - Шяуляй, поезда не будут ходить по будням", - поясняет он.

Вильнюсский автовокзал также готовится к изменениям. Руководство уже работает над расписанием для маршрутов в Клайпеду и Шяуляй, чтобы увеличить количество автобусных маршрутов, особенно в праздничные дни - 16 февраля, 11 марта и на Пасху.

"Начиная с 16 февраля, мы уже планируем запустить автобусы большей вместимости на это время, по максимуму из того, что у нас есть - как двухэтажные автобусы, которые будут полностью использованы, так и другие стандартные автобусы, которые у нас есть", - говорит Арунас Индрашюс, генеральный директор TOKS.

Тарифы на проезд в поездах и автобусах в настоящее время одинаковы. Например, из Вильнюса в Клайпеду поездка на поезде стоит 22,5 евро, а на автобусе - 20–25 евро, в зависимости от перевозчика. Генеральный директор LTG Link пока не смог сказать, будут ли меняться цены после электрификации.

"Закупка новых поездов уже идет, коммерческая часть оценивается. Этот год будет сложным, но в будущем нам нужны новые поезда, которые будут экологичными, быстрыми и более комфортными для наших клиентов", - сказал Л. Баужис.

В прошлом году в среднем около 370 000 пассажиров в месяц путешествовали по местным маршрутам. Генеральный директор компании говорит, что понимает, что сокращение маршрутов приведет к потере некоторых пассажиров, но надеется со временем их вернуть.

# Литва
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