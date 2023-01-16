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2023.01.16 17:00

Польский военный аналитик: "Все указывает на грядущее вступление Беларуси в войну"

U
UNIAN 2023.01.16 17:00
Александр Лукашенко и белорусские военные
Александр Лукашенко и белорусские военные / Фото AP

Белорусская армия, скорей всего, присоединиться к российскому вторжению в Украину. На это указывает множество признаков. Об этом заявил польский военный аналитик, глава аналитического центра Rochan Consulting Конрад Музыка в комментарии британскому каналу Sky News.

Музыка отметил, что белорусская армия непрерывно находилась на учениях с апреля. Учебная активность военных Беларуси в минувшем году была максимальной после распада СССР.

"Они практически отработали все военные возможности, которые потребуются от Беларуси для вступления в войну", - заявил эксперт.

Он также сообщил, что недавно Беларусь обновила данные по своим резервам.

"Это означает, что система военного резерва теперь готова к мобилизации. Сейчас им нужно политическое решение начать мобилизацию и начать войну. (...) Все указывает на то, что Беларусь в какой-то момент вступит в войну", – заявил эксперт.

Война в Украине – роль Беларуси

С первых дней полномасштабного вторжения российских войск, власти Беларуси предоставляют агрессору свою территорию и воздушное пространство для атак на Украину.

В то же время армия Беларуси до сих пор не принимала прямого участия в войне, ограничиваясь предоставлением своей военной инфраструктуры для нужд российской армии.

Украинский Генштаб оценивает как минимальную угрозу прямого участия Беларуси в войне. Однако из-за непрекращающихся учений белорусской армии Украина вынуждена держать часть резервов на этом направлении.

UNIAN

# В мире# Беларусь
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