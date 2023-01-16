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2023.01.16 14:30

ЕС и Украина подписали меморандум, предусматривающий выделение Киеву 18 млрд евро

НВ
"Настоящее время" 2023.01.16 14:30
Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен / J. Stacevičiaus/ LRT nuotr.

ЕС и Украина подписали меморандум о взаимопонимании по предоставлению макрофинансовой помощи в размере 18 млрд евро. Об этом пишет "Суспiльне" со ссылкой на областную военную администрацию.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Украина ожидает получить первый транш в размере 3 млрд евро. "Это поможет сохранить макроэкономическую стабильность в будущем", – сказал он.

Пакет помощи Украине на 2023 год на сумму в 18 млрд евро – кредиты с десятилетним льготным периодом. Этот пакет помощи предназначен в том числе для финансирования неотложных потребностей Украины и для восстановления критически важной инфраструктуры страны.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в октябре говорила, что Украина нуждается в быстром восстановлении. По ее словам, Россия преднамеренно атакует гражданскую инфраструктуру, чтобы лишить украинцев воды, электричества и тепла перед наступлением зимы. "Это чистый акт терроризма. Россия пытается парализовать Украину, но мы не позволим этого сделать", – сказала она.

По ее данным, в 2022 году ЕС оказал Украине финансовую поддержку в размере 19,7 млрд евро.

"Настоящее время"

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