ЕС и Украина подписали меморандум, предусматривающий выделение Киеву 18 млрд евро

ЕС и Украина подписали меморандум о взаимопонимании по предоставлению макрофинансовой помощи в размере 18 млрд евро. Об этом пишет "Суспiльне" со ссылкой на областную военную администрацию.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Украина ожидает получить первый транш в размере 3 млрд евро. "Это поможет сохранить макроэкономическую стабильность в будущем", – сказал он.

Пакет помощи Украине на 2023 год на сумму в 18 млрд евро – кредиты с десятилетним льготным периодом. Этот пакет помощи предназначен в том числе для финансирования неотложных потребностей Украины и для восстановления критически важной инфраструктуры страны.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в октябре говорила, что Украина нуждается в быстром восстановлении. По ее словам, Россия преднамеренно атакует гражданскую инфраструктуру, чтобы лишить украинцев воды, электричества и тепла перед наступлением зимы. "Это чистый акт терроризма. Россия пытается парализовать Украину, но мы не позволим этого сделать", – сказала она.

По ее данным, в 2022 году ЕС оказал Украине финансовую поддержку в размере 19,7 млрд евро.

"Настоящее время"